Vidéo: watson

Le nouveau visage du rap belge va faire trembler Paléo

C'est sur l'une des scènes du Paléo Festival que le grand gagnant de la dernière saison de Nouvelle Ecole sur Netflix, Youssef Swatt’s, va partager son amour des mots. Portrait d'un rappeur poète.

Damso, Hamza, Roméo Elvis, Scilla, Krisy, Shay, Stromae… La scène rap belge n’a rien à envier à celle de l’Hexagone. Parmi cette diversité d'artistes aux registres variés, celui qui nous intéresse particulièrement sort d’un télécrochet bien loin de l'image désuète de La Nouvelle Star. Sacré gagnant de Nouvelle École sur Netflix en 2024, Youssef Swatt’s vole désormais de ses propres ailes.

Qui dit ailes, dit forcément plumes, et celle de Youssef Swatt’s s'éloigne des clichés du rap contemporain et va chercher dans ses punchlines un certain classicisme qui témoigne d'un amour des mots. Le fait d'avoir collaboré avec la Scred Connexion, Keny Arkana ou encore Oxmo Puccino n'y est sûrement pas pour rien. Dans ses textes introspectifs, le voyage est intime, mélancolique et surtout sincère. À l'opposé de l'ego-trip, ce qui l'intéresse, c'est rester soi-même jusqu’au dernier refrain. Un talent de parolier que le belgo-algérien avait déjà démontré avant sa consécration avec trois albums : Vers l’infini et au-delà (2017), Poussées d’espoir (2020), et Pour que les étoiles brillent (2022).

Avec les 100 000 euros gagnés et la visibilité offerte par Netflix, tout s’est enchaîné très vite pour Youssef. Il entame une tournée en Belgique, en France, et connaît une explosion sur les réseaux sociaux, ce qui le pousse à quitter le Plat Pays pour s’installer à Paris et envisager son avenir sous un nouveau jour. En février 2025, il dévoile un premier EP de huit titres intitulé Chute Libre, dans lequel il collabore avec Youssoupha, Sofiane Pamart, ou encore James Loup, un autre participant du tremplin organisé par le géant du streaming.

Avec une carrière en pleine explosion et des textes poétiques capturant l'essence de sa génération, Youssef Swatt’s, actuellement en tournée, passera notamment au Club Tent du Paléo Festival le vendredi 25 juillet.