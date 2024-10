On vous a fait tester la nouvelle arme fatale pour trouver l’amour

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Un documentaire dit avoir percé le plus grand secret du Bitcoin

Et si ce parfum aux phéromones était la solution pour attirer votre moitié?

Dans d'autres séquences, des femmes se filment face caméra, avec le roll-on à la main, et vantent ses bienfaits. Certaines vont même jusqu’à dire: «Qui aurait cru qu’un parfum pouvait transformer une vie?» . Elles ajoutent qu'elles reçoivent compliment sur compliment depuis qu'elles l'appliquent.

J'ai testé la première télécabine en verre du monde et elle est en Valais

Plus de «Divertissement»

Equipés d'un micro et d'une caméra, Jérémie et Léa ont arpenté les rues de Lausanne pour vous faire découvrir le parfum qui éveille le désir.

Les plus lus

Le remake de ce jeu vidéo culte va vous faire carrément flipper

Konami fait du neuf avec du vieux puisqu'il recycle le mythique Silent Hill 2 sorti il y a 23 ans. Ce remake est-il à la hauteur? Réponse ici.

Il y a plus de 20 ans, on découvrait pour la première fois les aventures de James Sunderland, un trentenaire un peu paumé qui se lançait dans une quête des plus étranges: retrouver sa défunte femme emportée il y a plusieurs années par une mystérieuse maladie dans la ville de Silent Hill.