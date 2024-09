J'ai osé monter dans la première télécabine en verre du monde

Ici, la cabine de verre plane en direction de l'Espace Weisshorn. Image: Grimentz-Zinal

J'ai testé la première télécabine en verre du monde et elle est en Valais

Non, ce n'est pas une blague. Depuis cet été, Grimentz (VS) accueille une télécabine qui promet une vue à 360 degrés. Et il n'y a pas que les parois qui sont en verre, mais aussi le plafond et – attention! – le sol. Je me suis aventuré dans l'engin.

Reto Fehr Suivez-moi

Au début, le plancher de la télécabine est blanc et opaque. Mais après quelques mètres, un «zack!» retentit et vous flottez sur du verre transparent au-dessus des toits de Grimentz. Une télécabine entièrement en verre? Oui, ça existe. Bien sûr, il y a aussi un peu d'acier pour maintenir toutes les pièces ensemble. Mais dans le principe, vous vous trouvez dans une cabine entièrement faite en verre.

Les parois sont naturellement vitrées, mais cela ne s'arrête pas là: le plafond et le sol sont aussi transparents. Eh oui, ça demande peut-être un peu de courage à certains d'entre nous. Mais je peux dire que ça en vaut la peine.

Depuis le 29 juin, la télécabine en verre transporte jusqu'à 2000 visiteurs par heure du village de Grimentz (1600 m) à l'Espace Weisshorn, à 2700 mètres d'altitude. Selon l'heure à laquelle vous vous y rendez, il y a de fortes chances pour que vous aperceviez des chamois. Dans mon cas, qui y est allé tôt le matin, il y en avait une soixantaine.

La Suisse des records Dans La Suisse des records, nous présentons des records de Suisse. De préférence des records mondiaux et européens, peut-être aussi «seulement» un record national. De l'or le plus pur du monde au premier téléphérique au monde exploité de manière écologiquement neutre, en passant par le plus haut sommet de randonnée d'Europe, il y a de la place pour beaucoup de choses. Idéalement, ces records sont liés à une expérience en plein air.



Si vous connaissez vous aussi de tels records, écrivez-moi sur reto.fehr@watson.ch.



Ce voyage a été réalisé sur invitation de Grimentz-Zinal.



Vous pouvez également les observer sur les deux balcons qui sont installés de part et d'autre de la nacelle, bien sécurisés par de hauts garde-corps. Ici, vous pouvez aussi sentir le vent qui souffle à une vitesse allant jusqu'à 36 kilomètres par heure.

C'est ainsi que l'on plane au-dessus de la cime des arbres. Image: Reto Fehr

Les remontées mécaniques ont déboursé 1,6 million de francs pour cette nouvelle attraction. Elle doit aider à transformer la station de ski en destination touristique quatre saisons. En effet, la télécabine exclusive n'est en service qu'en été, jusqu'au 20 octobre. Pour les mois d'hiver, deux cabines normales sont exploitées – seule la partie supérieure des parois est vitrée, tout le reste est opaque. En hiver, il serait trop compliqué de protéger le sol en verre, même avec les pantoufles que chacun reçoit avant de monter à bord.

Le développement de l'«Alpine Top» a nécessité 3000 heures d'ingénierie. Le projet a démarré en 2021. Le plus difficile a été – sans surprise – la fabrication du plancher en verre. Celui-ci a été produit en Finlande et, en raison d'un problème de production, la nacelle n'a pu être ouverte au public qu'un mois plus tard que prévu. Mais vous pouvez être rassuré: un mètre carré peut soutenir 450 kilos. Pour tester, j'ai sauté plusieurs fois sur le verre. Ça tient.

En haut, le verre redevient opaque juste avant la station supérieure. Le trajet est terminé. En revanche, une vue magnifique et le nouveau restaurant panoramique Espace Weisshorn vous attendent.

Je recommande la randonnée courte mais un peu raide sur la Corne de Sorebois à 2895 mètres. De là-haut, vous aurez une vue magnifique sur le Val d'Anniviers, les montagnes majestueuses et le lac de Moiry. Il est d'ailleurs possible de descendre jusqu'à ce dernier, puis de revenir à Grimentz en car postal depuis le barrage. Si vous avez encore plus de temps, vous pouvez aussi faire le tour du lac à environ 2500 mètres d'altitude.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

