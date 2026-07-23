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Ces orques font exploser leur proie pour le fun

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Ces orques déchiquettent des poissons-lunes pour le fun

On le savait déjà: les orques, aussi intelligentes qu'impitoyables, possèdent un catalogue de techniques de chasse qui ferait pâlir d'envie n'importe quel prédateur. Mais la petite dernière, fraîchement observée, laisse franchement perplexe.
23.07.2026, 20:4823.07.2026, 20:48

Dans le golfe de Californie (Mexique), des chercheurs ont récemment observé un comportement inédit et mystérieux: une orque tenait la carcasse d'un poisson-lune, dont certains spécimens peuvent peser plus de deux tonnes et mesurer trois mètres de long, lorsqu'une autre orque s'est lancée à toute vitesse sur le poisson. Résultat: le poisson-lune a volé en une multitude de petits morceaux.

«On dirait qu'il vient de sortir de prison»

Un jeune individu du groupe a alors commencé à manger les morceaux du poisson-lune. Les orques adultes se sont attaquées aux restes du corps, tout en ignorant les petits lambeaux.

Buffet à volonté pour les plus petits?

«Nous supposons que cela facilite la prise de nourriture pour les plus jeunes orques», explique dans la revue scientifique Frontiers la biologiste marine Kathryn Ayres, qui a immortalisé le phénomène avec sa caméra.

Ce comportement observé pourrait notamment être interprété comme une forme d'attention parentale. Le fait de découper la carcasse en morceaux plus faciles à gérer pour le petit correspond à des comportements déjà observés par le passé.

«Les orques déchiquettent souvent leurs proies et les partagent avec les autres membres du groupe, y compris les petits et les jeunes»
Kathryn Ayres

Cependant, selon la chercheuse, on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'un pur divertissement. «Les orques sont connues pour jouer avec leurs proies», précise la biologiste marine.

Il n’a pas survécu

Les chercheurs découvrent régulièrement de nouvelles techniques qu'utilisent les orques pour chasser et préparer leurs proies. «Elles comptent parmi les prédateurs marins les plus connus au monde et parviennent pourtant toujours à nous surprendre», conclut Ayres.

Passe-temps ou technique de chasse? A vous de juger 👇

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