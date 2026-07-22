Vidéo: watson

«On dirait qu'il vient de sortir de prison»

Un kangourou à la carrure impressionnante a été filmé en train de monter la garde devant ses congénères dans une rue de la ville de Lake Macquarie, en Australie. La vidéo amuse beaucoup la Toile.

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En Australie, une troupe de kangourous a pris possession d'une rue de la ville de Lake Macquarie, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Parmi le groupe, un individu au physique hors norme se tient en sentinelle, comme pour protéger le reste de ses congénères.

Un physique qui ne laisse pas indifférent

La séquence a été mise en ligne il y a six jours par Veronica Masciantonio, connue sous le pseudonyme «veronicadownunder» sur TikTok. La vidéo, qui a rassemblé plus de trois millions de vues, fascine les internautes, qui se disent stupéfaits du nombre d'individus filmés et par le gabarit du marsupial gardien.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

La séquence, et à plus forte raison le kangourou à la robuste carrure, ont inspiré aux internautes des de nombreux commentaires. Florilège:

«Celui-ci, on dirait qu'il vient de sortir de prison»

«Ils ont formé un gang!? 😂😳»

«Pourquoi un kangourou a-t-il besoin d'autant de muscles?😭»

Un internaute demande même à la créatrice:

«Tu lui dois de l'argent?»

Ce à quoi elle répond:

«Oui, et à en juger par son expression, le taux d'intérêt vient de grimper😅»

Depuis son quartier de Lake Macquarie, Veronica Masciantonio a l'habitude de filmer les kangourous qui s'invitent près de chez elle, mais aussi ceux qu'elle croise à la plage ou en pleine nature. Certaines de ses publications dépassent les 20 millions de vues sur la plateforme.

Les images ont été largement reprises par les médias australiens, pour qui, visiblement, une telle scène n'a rien d'anodin. (ysc)