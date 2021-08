L'alpaga est un petit camélidé qui vient d'Amérique du Sud. Comme le mouton, il produit de la laine mais plus chaude et plus douce. En plus, elle est ininflammable. Côté commodités, les alpagas sont très propres car ils utilisent un tas d'excréments commun (comme une litière mais sans la litière) dans lequel ils ne broutent pas (contrairement aux cochons, ces porcs.) L’alpaga est aussi un animal très utilisé dans la décoration pour enfants. On voit un bon paquet de peluches et de coussins alpaga dans Maison à vendre sur M6. Emmanuelle Rivassoux likes this.