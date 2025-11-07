L'auteur et réalisateur français Jérémie Guez (à gauche) et l'auteur de bandes dessinées belge Philippe Francq (à droite) posent lors d'une séance photo à Paris, le 3 novembre 2025. (Photo par JOEL SAGET / AFP)

«Largo Winch» revient en force

La série Largo Winch se relance avec un nouveau scénariste. La nouvelle aventure voguera entre l'Inde et l'Afrique.

Un nouvel album de la série Largo Winch, l'une des plus populaires de la BD, sort vendredi avec un nouveau scénariste, le jeune romancier et réalisateur Jérémy Guez, qui plonge le milliardaire dans une aventure entre Afrique et Inde.

Si les dieux t'abandonnent..., publié par Dupuis, est le 25e album de la série qui s'est écoulée à 14 millions d'exemplaires depuis sa création en 1990 par le scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur Philippe Francq.

«Largo Winch est, pour moi, le dernier grand héros de BD qui est ancré dans notre temps», a déclaré à l'AFP Jérémy Guez, qui succède au scénario à Eric Giacometti, auteur de quatre albums après le retrait de Jean Van Hamme.

Jérémy Guez, 37 ans, «a été choisi pour apporter une nouvelle dimension aux aventures de Largo», a indiqué l'éditeur, en louant ses succès comme écrivain de romans policiers, de scénariste (le film Yves Saint Laurent ou la série BRI) et de réalisateur (Bluebird, Sons of Philadelphia).

«J'ai toujours mélangé tous ces univers dans ma tête. Donc, je ne change pas de cerveau en me lançant dans la BD», explique le scénariste. Qui regrette que les jeunes lecteurs délaissent les grandes séries de la BD franco-belge:

«Un immense pan de notre culture populaire qui est menacé de disparaître»

Dans Si les dieux t'abandonnent..., le premier album d'un diptyque, Largo Winch est rattrapé par des enjeux personnels en recueillant une jeune fille dont les parents ont été assassinés, ce qui lui rappelle son propre statut d'orphelin. Il doit aussi gérer des questions éthiques autour du détournement de l'usage de drones, d'humanitaire à militaire.

Après 35 ans à dessiner Largo Winch, «un travail acharné», Philippe Franck se dit «ravi» de poursuivre l'aventure avec Jérémy Guez, qui «a bien compris l'esprit» de la série.

La sortie du prochain album, qui se déroulera surtout en Inde, est prévue «fin 2027, car il me faut 18 mois pour le dessiner», précise-t-il.

(afp/jod)

