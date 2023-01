Il neige en Suisse romande! Voici 25 photos d'animaux sous les flocons

Il neige et il va neiger ces prochains jours. L'occasion de vous montrer des photos d'animaux adorables sous les flocons ou carrément dans la poudreuse.

Il neige à la montagne mais aussi en plaine. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour partager avec vous des photos d'animaux mignons sous les flocons. Chiens, chats, mais aussi pandas, ours polaires et otaries, voici les premières neiges de 25 animaux.

Prêt pour le moment «Aaaaawwww!» de la journée? C'est parti!

Commençons avec cet adorable bébé ours polaire:

Image: bored panda

Ou serait-ce un nounours?

Image: bored panda

C'est donc ça le Métavers?

Image: bored panda

Sa fourrure est si fluffy qu'il ne se rend probablement pas compte qu'il neige.

Image: bored panda

La langue la plus chou de la semaine:

Petit et pourtant si brave.

Image: bored panda

A croquer!

Smiiiile!

Image: bored panda

On me voit...

... on me voit plus.

Image: bored panda

«Camouflage!!!»

Image: bored panda

C'est son maître ou sa maîtresse qui va être content de le nettoyer.

Image: bored panda

Ce chat, aime-t-il la neige?

La question, elle est vite répondue.

Image: bored panda

Lui, aucun problème.

Image: bored panda

Lui non plus apparemment.

Image: bored panda

Ce huskie expérimente pour la première fois la neige.

bored panda

Il n'y a aucune raison que les lapins soient exclus de cette sélection.

Image: bored panda

Relax.

Image: bored panda

Un peu dubitatif face à cette première neige.

Il y a un chien sur cette photo.

Image: bored panda

Pouf!

Image: bored panda

Sous la neige ou non, les pandas sont toujours mignons.

On ne sait pas s'il aime la neige.

Image: bored panda

Sont-ce des yeux de détresse?

«Nèèèèè! J'aime pas la neige.»

Image: bored panda

Comment résister à ces yeux?

bored panda

Doggo a trouvé un bâton à sa taille.

Image: bored panda

Ceci n'est pas une peluche.

Image: bored panda

Vous avez des photos de votre animal de compagnie dans la neige? Partagez-les dans les commentaires!

