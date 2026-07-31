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Pause fraîcheur insolite pour ces ours polaires

Vidéo: watson

Ce zoo offre une «glace party» à ses ours polaires

Accablés par la chaleur, les ours polaires du zoo de Prague ont reçu de gigantesques blocs de glace pour se rafraîchir.
31.07.2026, 11:1131.07.2026, 11:11

Face à la vague de chaleur qui frappe la capitale tchèque, où le mercure a frôlé les 40 °C ce jeudi, les ours polaires du zoo de Prague ont reçu une attention toute particulière : d'imposants blocs de glace livrés directement dans leur enclos. Un rafraîchissement aussi bienvenu que nécessaire (à découvrir en vidéo ci-dessus).

Taillé pour résister aux froids les plus extrêmes, le pelage des ours polaires constitue un véritable défi dès que les températures s'envolent, rendant leur régulation thermique particulièrement difficile. Pour ces géants du Grand Nord, ces blocs de glace ne sont donc pas un simple luxe : ils leur permettent de faire baisser leur température corporelle tout en leur servant d'activité ludique.

Il est vraiment culotté

Bien plus drôle que de se rafraîchir à l'air conditionné 🥶🧊👇

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