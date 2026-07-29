19 créations géniales qui prouvent que le beau peut aussi être utile

Une pochette de DVD astucieuse, une bouteille qui cache le Cervin ou encore un seau à bière avec décapsuleur intégré: ces 19 exemples montrent qu’un bon design ne se contente pas d’être beau. Il peut aussi rendre les objets du quotidien beaucoup plus pratiques.

Nina Bürge Suivez-moi

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Nous les connaissons tous, ces designs d’affiches ou d’emballages qui ne sont ni vraiment beaux ni vraiment utiles. Voici donc de jolis designs dont les concepteurs ont, en plus, réellement réfléchi à l’usage.

Une pochette de DVD incroyablement belle et créative:

Pour tous ceux à qui l’image ne dit rien: le DVD contient le film d’animation japonais Mon voisin Totoro.

Puisque nous parlons déjà de films:

Clever!

Et au cas où l’on ne verrait pas jusqu’au feu de signalisation…

Pour tous ceux qui ne savent jamais exactement ce qu’il y a dans chaque type de café.

Joli et utile.

La porte d’entrée de cette boucherie a été conçue de manière créative – ou peut-être légèrement effrayante…

Nous connaissons tous cette situation: on monte une étagère IKEA et, soudain, il reste des vis.

Ainsi, plus besoin de se demander si l’on en a oublié ou si elles ont été prévues en supplément.

Ici, les déchets sont triés de manière exemplaire.

Pour tous ceux qui ne parviennent jamais à retenir quel interrupteur commande quelle lampe:

Dans ce restaurant, la nappe fait également office de menu.

Le design de cette bouteille d’eau Valais a lui aussi été bien pensé. Selon Reddit, il impressionne les touristes.

Avec le Cervin au fond de la bouteille, l’un des emblèmes de la Suisse.

Ici, une entreprise n’avait visiblement aucune bonne idée – ou alors une excellente!

Dans ce Coop suédois, plus besoin de chercher les rayons.

Une petite description bien pratique indique où se trouvent les différents produits dans le supermarché.

Un gadget deux-en-un pour tous les lecteurs:

Quelqu’un a pensé à tous les fans de puzzles!

Cette caisse à vin se transforme également en nichoir:

Le seau à bière avec décapsuleur intégré, youpi!

Une porte dans une porte pour les enfants?

Toutes les coupelles devraient en réalité être équipées d’une aide de ce type pour les sauces.

Et pour rester dans le thème, nous ne l’oublierons jamais: le bon vieux «Nachosaurus».

Vidéo: watson