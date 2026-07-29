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19 créations géniales qui prouvent que le beau peut aussi être utile

19 créations géniales qui prouvent que le beau peut aussi être utile

Une pochette de DVD astucieuse, une bouteille qui cache le Cervin ou encore un seau à bière avec décapsuleur intégré: ces 19 exemples montrent qu’un bon design ne se contente pas d’être beau. Il peut aussi rendre les objets du quotidien beaucoup plus pratiques.
29.07.2026, 05:3329.07.2026, 05:33
Nina Bürge
Nina Bürge

Nous les connaissons tous, ces designs d’affiches ou d’emballages qui ne sont ni vraiment beaux ni vraiment utiles. Voici donc de jolis designs dont les concepteurs ont, en plus, réellement réfléchi à l’usage.

Une pochette de DVD incroyablement belle et créative:

Mein Nachbar Totoro DVD Hülle
Image: Reddit

Pour tous ceux à qui l’image ne dit rien: le DVD contient le film d’animation japonais Mon voisin Totoro.

Puisque nous parlons déjà de films:

Darcula Werbeposter
Image: Reddit

Clever!

Et au cas où l’on ne verrait pas jusqu’au feu de signalisation…

Ampel LED
Image: Reddit

Pour tous ceux qui ne savent jamais exactement ce qu’il y a dans chaque type de café.

Kaffee Erklärungen
Image: Reddit

Joli et utile.

La porte d’entrée de cette boucherie a été conçue de manière créative – ou peut-être légèrement effrayante…

Metzger Messer Eingangstür
Image: Reddit

Nous connaissons tous cette situation: on monte une étagère IKEA et, soudain, il reste des vis.

Schrauben Verpackung
Image: Reddit

Ainsi, plus besoin de se demander si l’on en a oublié ou si elles ont été prévues en supplément.

Ici, les déchets sont triés de manière exemplaire.

Abfall / Mülltone / Alu und Glas getrennt
Image: Reddit

Pour tous ceux qui ne parviennent jamais à retenir quel interrupteur commande quelle lampe:

Lichtschalter angeschrieben
Image: Reddit
Watts On
On a testé la Polestar 5 et on a été bluffés

Dans ce restaurant, la nappe fait également office de menu.

QR-Code Tischdecke im Restaurant
Image: Reddit

Le design de cette bouteille d’eau Valais a lui aussi été bien pensé. Selon Reddit, il impressionne les touristes.

Valais Wsserflasche
Image: Reddit

Avec le Cervin au fond de la bouteille, l’un des emblèmes de la Suisse.

Ici, une entreprise n’avait visiblement aucune bonne idée – ou alors une excellente!

we are looking for a graphic designer - Plakat
Image: Reddit

Dans ce Coop suédois, plus besoin de chercher les rayons.

Einkaufswagen Beschreibung des Ladens
Image: Reddit

Une petite description bien pratique indique où se trouvent les différents produits dans le supermarché.

Un gadget deux-en-un pour tous les lecteurs:

Buch/Brillenhalter
Image: Reddit

Quelqu’un a pensé à tous les fans de puzzles!

Ständer für Puzzlebox-Deckel
Image: Reddit

Cette caisse à vin se transforme également en nichoir:

Weinbox - Bastel Idee- Vogelhaus
Image: reddit

Le seau à bière avec décapsuleur intégré, youpi!

Corona Bier-Eimer
Image: Reddit

Une porte dans une porte pour les enfants?

Tür in Tür
Image: Reddit

Toutes les coupelles devraient en réalité être équipées d’une aide de ce type pour les sauces.

Avocado Bowl - Saucen/Dip Helfer
Image: Reddit

Et pour rester dans le thème, nous ne l’oublierons jamais: le bon vieux «Nachosaurus».

Nachosaurus
Image: Reddit
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