Image: sadanduseless

Des chats et des chouettes, ça donne des chaouettes

Sur l'internet, il y a tout ce que vous imaginez et tout ce que les autres imaginent pour vous. En l'occurence, des chats et des chouettes en un seul animal hybride trop mimi.

Plus de «Divertissement»

Imaginez: des chats trop mignons mélangés à des chouettes. On ne parle pas d'un immonde accouplement (nous ne sommes pas des monstres) mais bien d'un animal hybride créé grâce à Photoshop.

En anglais, on appelle ça un Meowl, parce que le chat fait Miaou et que «owl» signifie «chouette». Concrètement, les Meowl ont une tête de chat superposée à un corps de chouette. Contre toute attente, on dirait des créatures mythiques, des divinités sorties de hiéroglyphes égyptiens. Le pelage des chats se marie parfaitement au plumage des chouettes. A vous de juger.

Ne nous demandez pas de traduire que le chaouette dit, on ne parle pas le chaouette.

Image: sadanduseless

Comme ces yeux sont très rapprochés, le chaouette peut avoir un oeil qui dit merde à l'autre.

Image: sadanduseless

Le chaouette prend des formes très diverses et parfois, il est exclu de sa communauté à cause de son aspect.

sadanduseless

Le chaouette est très amical avec l'humain.

Image: sadanduseless

Il fait sa toilette plusieurs fois par jour pour que ses griffes restent aussi propres que celles de Cardi B.

Image: sadanduseless

Le chaouette est un animal flemmard. Il aime ne rien faire.

Image: sadanduseless

Mais quand il est vénère, bah il est vénère.

sadanduseless

Le chaouette peut se fondre parfaitement dans son environnement.

sadanduseless

Le chaouette sait aussi user de ses charmes pour vous faire craquer.

Ok, celui-là est très mal fait. sadanduseless

Dès le plus jeune âge, le chaouette apprend à regarder son public avec méchanceté pour mieux l'intimider.

Image: sadanduseless

Comme le chat, le chaouette peut avoir l'air très con.

sadanduseless

Les femelles restent avec leurs bébés la première année de leur vie.

Image: sadanduseless

Voici le chaouette des neiges.

Image: sadanduseless

Ce bébé chaouette a seulement quelques jours et déjà, il a pris trop de MDMA.

Image: sadanduseless

Vous avez aimé les chaouettes?

Nous aussi​

Chez watson, on aime les animaux hybrides

1 / 22 Envie de vous changer les idées? Voici des animaux hybrides Regardez ce grand sourire source: imgur

Qui est Peggy, la chienne la plus moche et célèbre de Hollywood?