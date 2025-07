Will Smith, Madonna ou les jumeaux Kaulitz adorent notre beau pays. Image: watson

Justin Bieber n'est pas le seul: ces stars aussi adorent la Suisse

Justin Bieber est la dernière célébrité à avoir succombé au charme helvétique. Avant lui, une brochette de personnalités a déclaré son amour pour la Suisse.

Comme Justin Bieber, de nombreuses personnalités stars aiment passer leurs vacances en Suisse. Voici celles qui, après leur visite, ne voulaient plus repartir.

Justin Bieber

Le chanteur est actuellement en Suisse romande avec sa femme, Hailey Bieber. Ils étaient invités par la marque de montres Audemars Piguet. Image: instagram

Les Genevois peuvent bomber le torse. Toute cette semaine, le chanteur de 31 ans a partagé sur Instagram clichés et vidéos de Genève, mais aussi du canton de Vaud, un coup de projecteur monstrueux pour la Romandie, dont une séquence où on le voit traverser le pont du Mont-Blanc à vélo en lâchant un «c’est fou, c’est tellement beau» d'admiration.

En mars, des rumeurs circulaient sur le fait qu'il soit à la recherche d'une maison en Europe pour échapper à la folie des paparazzis aux Etats-Unis. Peut-être trouvera-t-il une charmante bicoque à Cologny ou sur la Côte?

Will Smith

Will Smith a fait une escapade à Zurich et il a adoré. Image: keystone

À l’été 2024, l’acteur Will Smith avait posté une vidéo dans laquelle il se promenait tôt, un dimanche matin, dans un Zurich désert. «C’est fantastique», s’enthousiasmait-il.

La vidéo en question:

Ce tout premier passage dans la ville n’était pas prévu. Son vol ayant été annulé, la star hollywoodienne avait décidé de flâner seule dans les rues. «C’est tellement calme», a-t-il commenté, avant d’évoquer le film I Am Legend (2007), où il incarnait un virologue isolé dans un New York post-apocalyptique, hanté par des zombies. Pas forcément la meilleure pub pour Zurich.

Robbie Williams

Robbie Williams adore Gstaaaaaaaaaaaaad. Image: keystone

Le chanteur Robbie Williams, lui, est un habitué, mais plutôt du côté de la riche bourgeoisie helvétique. Il a déjà séjourné à Gstaad et à Genève, des lieux qu’il affectionne tout particulièrement. Dans la station bernoise, il a loué un chalet dans lequel il a passé la majeure partie de ses vacances en famille. À Genève, il a possédé une villa dans laquelle, en 2024, il y a même fêté son 50e anniversaire, rapportait Blick.

Ayda Field Williams et Robbie Williams.

Bill et Tom Kaulitz

Bill et Tom Kaulitz ont célébré leur 35e anniversaire à Zurich. Image: www.imago-images.de

Les jumeaux Kaulitz, Tokio Hotel si vous préférez, ont eux aussi célébré leur anniversaire en Suisse, en 2024, au restaurant Fischer’s Fritz à Zurich, et en compagnie bien sûr de Heidi Klum, la femme de Tom. Une fête combinée à deux concerts. Dans leur podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood, les deux frères ont exprimé leur enthousiasme pour la Suisse, ne tarissant pas d’éloges.

«On a joué dans deux festivals en Suisse, et c’était magnifique», raconte Bill. «J’adore les Suisses!», ajoute-t-il. Tom renchérit:

«Je suis tombé amoureux de ce pays et de ses habitants»

Bill estime aussi que Zurich est un endroit merveilleux pour vivre. Et la nature? «Splendide», dit-il. Tom conclut: «Ils ont hérité d’un petit coin de paradis.»

Madonna

Madonna à Gstaaaaaaaad. Image: instagram/madonnasteps

La reine de la pop, Madonna, partage comme Robbie Williams une relation spéciale avec Gstaad. Depuis 2011, elle y passe presque tous ses hivers, et dans le même chalet. En 2017, elle a appris à skier, mais à Verbier (les profs y sont meilleurs), et a fêté le Nouvel An 2022 en famille à Gstaad.

Vanessa Hudgens

Les montagnes suisses attirent de nombreuses stars pour les Fêtes. En 2019, l’actrice de High School Musical Vanessa Hudgens y a passé Noël, plus précisément à Vals, dans les Grisons. Elle a documenté son séjour sur Instagram

«Désolée pour les tonnes de photos de montagnes. C’était juste tellement magnifique» Vanessa Hudgens

C'est vrai que c'est beau, mais pour les Romands, c'est un peu loin. instagram

Chrissy Teigen et John Legend

En 2022, le chanteur et la mannequin ont passé un mois à voyager à travers l’Europe. Lors de ce périple, ils ont fait halte à Genève, au «magnifique lac Léman», comme l’a écrit Chrissy Teigen sur Instagram et non au «magnifique lac de G'nève». Ce n’était d’ailleurs pas leur première visite, en juillet 2016, ils avaient déjà passé du temps à Lugano, au Tessin.

David Beckham

L'ancien footballeur est presque un habitué de la Suisse. Egérie pour la marque de montres Tudor, il lui arrive de boire de l'absinthe dans le canton de Neuchâtel.

Il est un habitué de la Suisse. Toujours pour des questions d'image qu'il prête à Tudor, on le voit régulièrement à des événements liés aux montres comme le Watches and Wonder à Genève et à Zurich en juin, à la boutique.

Gisele Bündchen

En 2024, le top model s'était offert une excursion du côté de Schaffhouse. Même qu'elle avait pris le train à la gare de Genève-Aéroport. Quel courage!

Le roi Charles

Comme le roi Charles et sa femme Camilla, la famille royale voyage souvent en Suisse. Image: keystone

Depuis la fin des années 1970, les membres de la famille royale britannique, et notamment le roi Charles III, viennent presque chaque année skier à Klosters, dans les Grisons. Dans les années 1990, Charles emmenait même ses deux fils, Harry et William.

Charles et Lady Di en 1986 à Klosters. Image: www.imago-images.de

D’après Alain Berset, qui s’est entretenu avec le roi après son couronnement, ce dernier aurait exprimé «son amour pour la Suisse». «J’ai senti qu’il était touché par l’accueil qu’il reçoit ici», a ajouté l’ancien conseiller fédéral.

James Blunt

Les célébrités ne se contentent pas de visiter la Suisse, certaines y vivent. C’est le cas du chanteur James Blunt, propriétaire d’un chalet à Verbier où il passe le plus de temps possible, rapporte 20 Minuten. Il décrit Verbier comme l’un des plus beaux endroits au monde, et y a même tenu un restaurant pendant un temps.

On n'est pas expert, mais il semblerait que ce soit le jet d'eau.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel s'est établi en Suisse. Image: keystone

L’ancien pilote de Formule 1 allemand Sebastian Vettel vit en Suisse depuis 2010, dans le Klettgau, dans le canton de Thurgovie. «La Suisse est incroyablement belle, un vrai paradis», a-t-il déclaré en interview. Il dit avoir besoin de la montagne, de la nature, et apprécie aussi la discrétion des Suisses.

