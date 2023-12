So fluffy, so sphériques, love it! Image: x

21 animaux ronds, pour les gens carrés sur la géométrie

Vous aimez les animaux ET les sphères? Une photo géométriquement harmonieuse et pleine de poils ou de plumes vous donne des palpitations de bonheur? SAY NO MORE. En voici 21.

Certaines de ces créatures sont naturellement rondes, sphériques, boulesques (ça se dit pas?). D'autres sont comme vous, elles ont simplement pris du cul à Noël. Et certaines photos ont simplement été prises au bon moment. N'est-ce pas merveilleux? Allez, on scrolle ça ensemble.

Là, par exemple, cet écureuil a bien mangé ET la photo est prise dans l'angle parfait. Joie et volupté.

Image: x

Hé les Potterheads, on dirait Coquecigrue, nan?

Image: x

C'est pas avec ça que les pompom girls font leurs chorés?

Image: x

Awww, on dirait qu'il est à ça 🤏🏾 de partir en roulant, pire chou!

image: x

Boubouuuuuule!

Image: x

Qui veut une boulette de viande Ikea?

Image: x

Puisqu'on parle de boulettes 👇🏽

OK, c'est pas une sphère parfaite, mais c'est chou quand même (pour un serpent, j'entends).

Image: x

Ne me demandez pas ce que c'est.

Image: x

Le takahē du Sud, qu'on trouve en Nouvelle-Zélande. On le croyait éteint. Mais en fait, non.

Image: x

Encore un machin tout fluffy qui a bien mangé à Noël!

image: x

Un animal pas rond mais mignon? 👇🏽

J'ai une passion pour les poules en forme de boule.

image: x

Les chats sont des créatures merveilleuses, je perds toute dignité.

image: x

Saviez-vous que les lièvres arctiques avaient d'aussi longues pattes? Moi non plus.

Image: x

Ultra mimi, jusqu'à ce qu'elle vous saute sur le mollet avec ses petites papattes gluantes...

Image: x

Encore un écureuil léééééééégèrement bouboule.

image: x

Très envie d'accrocher cette petite chose sur le sapin, l'année prochaine.

image: x

On les aime en liberté? 👇🏽

Okaaay, il est pas parfaitement rond, mais il a essayé (et il est chouuu).

Image: x

Flufffffffy.

Image: x

Vue aérienne d'un lapin touffu et hyper géométrique.

Image: x

On n'est jamais déçus avec les hamsters.

Image: x

Quittons-nous sur ce chat fâché et boubouuuuuuule <3

image: x

