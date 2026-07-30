Le domaine de Cadanel, où la petite famille vit à l'année, se trouve actuellement dans l'une des nombreuses régions ravagées par les incendies de forêt. image: leading estates of the world

Les Clooney doivent évacuer: «Nous ignorons si notre maison survivra»

Face aux incendies destructeurs qui sévissent actuellement en France et dans le Sud de l'Europe, le célèbre couple et leurs deux enfants ont dû évacuer et laisser derrière eux leur bien-aimé domaine de Canadel, élu comme leur résidence principale.

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Un peu à l'image des incendies de Los Angeles qui avaient décimé les quartiers huppés d'Hollywood, en janvier 2025, les terribles feux de forêt qui parcourent actuellement le sud de l'Europe n'épargnent pas les riches et célèbres. A commencer par George et Amal Clooney, qui ont confirmé leur évacuation de leur maison bien-aimée, à Brignoles, dans une lettre adressée au maire de la commune, située dans le Var.

«Cher Didier, à ce stade, nous ignorons si notre belle maison survivra à cette terrible épreuve» George Clooney, dans une lettre au maire transmise au magazine People

«Alors que nous évacuons Brignoles, nous tenons à souligner deux choses: premièrement, nous espérons que vous et les habitants de notre ville êtes en sécurité», débute l'acteur.

«Deuxièmement, Amal et moi sommes déterminés à faire en sorte que, quoi qu’il arrive à notre village, nous restions pleinement intégrés à cette communauté et que nous contribuions à sa reconstruction. Nous aimons Brignoles et nos amis qui y vivent», conclut la missive.

Niché dans le Var, le domaine des Clooney leur offre depuis cinq ans toute l'intimité dont ils pouvaient rêver. image: leading estates of the world

Le Canadel, un petit paradis d'intimité à Brignoles

C'est peu dire, en effet, que la petite famille adore son Eden du Sud de la France, dont elle a fait sa résidence principale. George et Amal, qui possèdent la nationalité française depuis l'an dernier, ont acquis cette coquette propriété en 2021. Et quelle propriété! Le Domaine du Canadel, un bijou provençal du XVIIIe siècle, est d'une valeur estimée à 8 millions d'euros.

Construite sur trois étages, la maison dispose en outre de 172 hectares de terrain, avec de vastes jardins, un lac, une oliveraie, une piscine ombragée de 22 mètres, de courts de tennis et d'un vignoble de 10 hectares, où George peut promener ses deux enfants en tracteur (non, ce n'est pas une blague, il le répète régulièrement en interview).

«Enfant, dans le Kentucky, je rêvais de quitter la ferme, de fuir cette vie-là. Aujourd’hui, j’y suis de nouveau plongé. Je conduis un tracteur et tout ça. C’est ma meilleure chance de mener une vie normale» George Clooney, dans une interview au New York Times

La maison principale compte environ 930 mètres carrés, répartis sur trois étages. image: leading estates of the world

La «ferme», comme elle est qualifiée, a été entièrement rénovée en 1993 par Bruno Lafourcade, l'un des restaurateurs les plus réputés du Sud de la France, qui a su préserver le charme d'antan du domaine. image: leading estates of the world

Les jardins à la française sont agrémentés d'allées de lavande, de terrasses et de coins salons intimes. image: leading estates of the world

Eux qui cherchaient un cadre intime pour élever leurs jumeaux de 9 ans, loin de la culture hollywoodienne, Amal et George ont trouvé le lieu rêvé: «En France, la célébrité, on s'en fiche un peu. Je ne veux pas qu'ils vivent dans la crainte des paparazzis. Je ne veux pas qu'on les compare aux enfants de stars», expliquait l'acteur de 65 ans au magazine Esquire, l'an dernier.

Comme le laissait entendre un article de Paris Match publié en 2024, près de trois ans après leur installation, la célèbre famille s'est parfaitement intégrée dans ce village d'environ 2000 âmes. Il arrive parfois aux Brignolais d'apercevoir Amal Clooney en train de promener ses deux chiens, les saint-bernard Rosie et Nelson ou d'acheter des navettes au saumon dans une épicerie du coin.

Le domaine compte 10 hectares de vignes. image: leading estates of the world

La piscine de 22 mètres de long. image: leading estates of the world

Quant à George, plus discret, il se contenterait de mettre le nez dehors pour aller déjeuner chez Picotte, un bistrot local, ou à l'Hostellerie de l'Abbaye de la Celle, où officie le chef Alain Ducasse. «Brad Pitt, dont le château n'est qu'à dix minutes du domaine du Canadel… On ne le voit jamais, confiait le maire du village, Didier Brémond, à Paris Match. George Clooney, c'est autre chose! Sa présence fait souffler un esprit nouveau sur la ville, aussi bien en interne qu'en externe.»

De fait, l'acteur s'est fortement impliqué dans le village, en investissant notamment dans un projet de ferme municipale à hauteur de plusieurs milliers d'euros.

Preuve supplémentaire que le couple a pleinement adopté le mode de vie provençal, ce dernier a naturellement transformé une partie de son domaine en vignoble et commercialise son propre vin, du blanc et du rosé, depuis 2024.

Ceci dit, si les Clooney ont dû évacuer d'urgence, ils ne se trouvent pas sans solution de repli. Avec une fortune estimée à environ 550 millions de dollars, ils sont à la tête d'un portefeuille immobilier qui leur laisse l'embarras du choix: de la villa historique de George au bord du lac de Côme, en Italie, à l'élégante demeure le long de la Tamise, en Angleterre, en passant par plusieurs résidences à New York et dans le Kentucky... Une petite consolation, alors que leur petit paradis menace d'être la proie des flammes.

Vidéo: watson