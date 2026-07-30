Les Clooney doivent évacuer: «Nous ignorons si notre maison survivra»
Un peu à l'image des incendies de Los Angeles qui avaient décimé les quartiers huppés d'Hollywood, en janvier 2025, les terribles feux de forêt qui parcourent actuellement le sud de l'Europe n'épargnent pas les riches et célèbres. A commencer par George et Amal Clooney, qui ont confirmé leur évacuation de leur maison bien-aimée, à Brignoles, dans une lettre adressée au maire de la commune, située dans le Var.
«Alors que nous évacuons Brignoles, nous tenons à souligner deux choses: premièrement, nous espérons que vous et les habitants de notre ville êtes en sécurité», débute l'acteur.
«Deuxièmement, Amal et moi sommes déterminés à faire en sorte que, quoi qu’il arrive à notre village, nous restions pleinement intégrés à cette communauté et que nous contribuions à sa reconstruction. Nous aimons Brignoles et nos amis qui y vivent», conclut la missive.
Le Canadel, un petit paradis d'intimité à Brignoles
C'est peu dire, en effet, que la petite famille adore son Eden du Sud de la France, dont elle a fait sa résidence principale. George et Amal, qui possèdent la nationalité française depuis l'an dernier, ont acquis cette coquette propriété en 2021. Et quelle propriété! Le Domaine du Canadel, un bijou provençal du XVIIIe siècle, est d'une valeur estimée à 8 millions d'euros.
Construite sur trois étages, la maison dispose en outre de 172 hectares de terrain, avec de vastes jardins, un lac, une oliveraie, une piscine ombragée de 22 mètres, de courts de tennis et d'un vignoble de 10 hectares, où George peut promener ses deux enfants en tracteur (non, ce n'est pas une blague, il le répète régulièrement en interview).
Eux qui cherchaient un cadre intime pour élever leurs jumeaux de 9 ans, loin de la culture hollywoodienne, Amal et George ont trouvé le lieu rêvé: «En France, la célébrité, on s'en fiche un peu. Je ne veux pas qu'ils vivent dans la crainte des paparazzis. Je ne veux pas qu'on les compare aux enfants de stars», expliquait l'acteur de 65 ans au magazine Esquire, l'an dernier.
Comme le laissait entendre un article de Paris Match publié en 2024, près de trois ans après leur installation, la célèbre famille s'est parfaitement intégrée dans ce village d'environ 2000 âmes. Il arrive parfois aux Brignolais d'apercevoir Amal Clooney en train de promener ses deux chiens, les saint-bernard Rosie et Nelson ou d'acheter des navettes au saumon dans une épicerie du coin.
Quant à George, plus discret, il se contenterait de mettre le nez dehors pour aller déjeuner chez Picotte, un bistrot local, ou à l'Hostellerie de l'Abbaye de la Celle, où officie le chef Alain Ducasse. «Brad Pitt, dont le château n'est qu'à dix minutes du domaine du Canadel… On ne le voit jamais, confiait le maire du village, Didier Brémond, à Paris Match. George Clooney, c'est autre chose! Sa présence fait souffler un esprit nouveau sur la ville, aussi bien en interne qu'en externe.»
De fait, l'acteur s'est fortement impliqué dans le village, en investissant notamment dans un projet de ferme municipale à hauteur de plusieurs milliers d'euros.
Preuve supplémentaire que le couple a pleinement adopté le mode de vie provençal, ce dernier a naturellement transformé une partie de son domaine en vignoble et commercialise son propre vin, du blanc et du rosé, depuis 2024.
Ceci dit, si les Clooney ont dû évacuer d'urgence, ils ne se trouvent pas sans solution de repli. Avec une fortune estimée à environ 550 millions de dollars, ils sont à la tête d'un portefeuille immobilier qui leur laisse l'embarras du choix: de la villa historique de George au bord du lac de Côme, en Italie, à l'élégante demeure le long de la Tamise, en Angleterre, en passant par plusieurs résidences à New York et dans le Kentucky... Une petite consolation, alors que leur petit paradis menace d'être la proie des flammes.