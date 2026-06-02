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Il y a plein de nouveaux bébés dans ce zoo suisse

Le parc animalier de Goldau, dans le canton de Schwytz, connaît un printemps riche en naissances, notamment avec ses ours, loups, lynx, bouquetins et bisons. D'autres espèces ont également fait des petits.

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Au parc naturel et animalier de Goldau, beaucoup de jeunes animaux sont nés ce printemps. Il y a ainsi eu des naissances chez les ours, les loups, les lynx, les bisons d’Europe, les bouquetins des Alpes et les chèvres naines.

Une partie des jeunes animaux gambade déjà à la vue du public dans les enclos, tandis que d’autres se trouvent encore dans une zone protégée. Les jeunes ours Taya et Tarek sont déjà connus de nombreux visiteurs, affirmait lundi le parc naturel et animalier de Goldau.

Une avalanche de nouvelles naissances

Trois jeunes lynx se trouvent actuellement encore principalement dans leur caisse de mise bas. Dans les prochaines semaines, ils devraient se montrer davantage, a annoncé le parc animalier. Cette nouvelle génération de lynx constitue une contribution importante au programme européen pour les espèces menacées (EEP), un plan officiel d’élevage conservatoire.

Les lynx ont eu trois petits, mais les visiteurs n'ont pas encore pu les voir directement. Image: Parc animalier de Goldau

Pour la première fois depuis treize ans, des loups ont eu des petits. Au moins un jeune animal a pu être observé, se réjouit le parc animalier. Il reste encore dans une zone protégée.

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Des naissances ont aussi eu lieu chez les bouquetins des Alpes, les mouflons et les chèvres naines. Ces jeunes animaux peuvent être facilement observés dans leurs installations lorsqu’ils se reposent, grimpent, jouent ou restent près de leurs parents, a communiqué le parc animalier.

Les deux jeunes femelles bison d’Europe sont également bien visibles. Des ibis chauves et des oies à tête barrée ont en outre éclos.

Les bisons ont eux aussi eu des petits. Image: Parc animalier de Goldau

Les jeunes animaux ne sont pas seulement importants pour la conservation des espèces, a expliqué le parc animalier. Ils auraient aussi une incidence sur le quotidien des animaux adultes et les occupent. Cela donne également lieu à de nouvelles interactions sociales. (ats)