Calmos, Mère Nature: voici 20 êtres vivants effrayants

Calmos, Mère Nature: voici 20 animaux sortis de l'enfer

On associe généralement les jolies choses à la nature: de belles forêts, des prairies colorées, des animaux fascinants, des eaux cristallines. Pour nous, la flore et la faune sont associées à quelque chose de positif.

Mais la nature est aussi pleine de créatures effrayantes. Cela se reflète non seulement dans l'apparence de certains animaux, mais aussi dans leur comportement. Vous verrez les deux dans cette collection - y compris des animaux qui ont l'air mignon en apparence et qui peuvent être vilains.

Avertissement Les images et gifs suivants peuvent susciter des réactions désagréables chez les personnes atteintes de certaines phobies.

Ridley Scott s'en est-il inspiré pour Prometheus?

C'est ce qu'on appelle une lamproie et c'est un vertébré ressemblant à un poisson. Elle a des branchies sur le côté qui ressemblent à des yeux. Elle vit dans l'Atlantique Nord et on la trouve sur les littoraux atlantiques d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi qu'en Méditerranée occidentale, et en Amérique du Nord dans les Grands Lacs... donc un peu partout.

Honnêtement, on ne s'attendait pas à ça.😦

Un autre caprice très spécial de la nature: un requin albinos borgne.

Plus d'informations sur cette étrange créature ici .

Surprise!

bild: shutterstock

... de cet angle, c'est pas mieux.

Bild: flicker

Le rat-taupe appartient à la famille des taupes. Mais vous l'avez probablement compris vous-même.

J'espère que vous aurez oublié ce gif quand vous mangerez votre prochaine pomme.

Imaginez que vous êtes allongé dans un pré et que vous entendez soudain un grondement de plus en plus fort.

Soit dit en passant, ce taureau d'Angleterre pèse 1,7 tonne.

Avec un peu plus d'une tonne, cette vache est également une sacrée bête.

Mauvaise nouvelle: si vous recherchez «chauve-souris géante» sur Google, la première phrase qui apparaît est: «Les géantes existent réellement».

La bonne nouvelle, c'est que celle-ci ne se trouve qu'en Afrique, dans l'océan Indien, en Asie du Sud, en Australie et en Océanie occidentale. Autrement dit: pas en Europe.

Puisqu'on parle d'animaux géants, pourquoi pas ce ver de terre?

La fin est assez inattendue...

La qualité du GIF n'est pas très bonne. Mais c'est peut-être mieux ainsi.

On ne veut pas savoir comment il est passé de droite à gauche.

Mère Nature peut être cruelle.

La prochaine fois que quelque chose touche votre jambe en nageant, ne pensez pas à cette image.

Pour votre tranquillité d'esprit, l'araignée de mer japonaise, comme son nom l'indique, est originaire du Japon.

Ce sourire malicieux n'augure rien de bon.

La tortue frangée vit principalement en Amérique du Sud et peut mesurer jusqu'à 40 centimètres.

Ce n'est même pas le plus grand poisson du monde.

Accessoirement, c'est un poisson à la rame qui peut mesurer jusqu'à huit mètres de long.

Et parce que c'est tellement «beau», en voici un autre:

Combien de temps ça aurait duré sans intervention humaine?

Une raie géante dans de l'eau vaseuse, c'est tout de suite plus flippant.

La raie géante d'eau douce est l'un des plus gros poissons d'eau douce au monde.

Bonjour, non.

Dites-vous qu'une fois en bâtonnets, ils ont tous le même goût.

Il s'agit en fait d'un flétan.

