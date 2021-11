Les pompiers australiens savent comment nous faire acheter des calendriers

Ils sont musclés, ils sont bronzés, ils sont épilés, voici les pompiers australiens à votre service pour vous rappeler quel mois on est.

Câlin avec un koala, poussin dans la main, chaton sur l’épaule… comment ne pas craquer pour le calendrier des pompiers australiens? Ceux à qui ça ne fait aucun effet, vous êtes mort à l’intérieur.

Ça fait 29 ans que les pompiers australiens posent avec des animaux trop mignons. Et c’est pour la bonne cause. Tous les bénéfices sont reversés à des associations de protection de la faune sauvage, particulièrement menacée à la suite des incendies ravageurs de ces dernières années dans le pays.

Il y a les animaux classiques comme les chats, les chiens, les chevaux... et puis, il y a les animaux plus niches comme l’échidné, un genre de porc-épic. Sans plus attendre, voici les photos les plus cute!

Le calendrier 2022

Le chaton qui tient sur une épaule, trop cute!

Image: Australian Firefighters Calendar

Je veux être ce koala.

Image: Australian Firefighters Calendar

Il a l'air stone (le chien, pas le pompier).

Image: Australian Firefighters Calendar

«J'suis foncedac»

Image: Australian Firefighters Calendar

Coin-Coin!

Image: Australian Firefighters Calendar

En parlant de canard...

C'est ça un echidné.

Image: Australian Firefighters Calendar

C'est chou hein?

Image: Australian Firefighters Calendar

Le chat a l'air de se demander ce qu'il fait là.

Vraiment.

Image: Australian Firefighters Calendar

C'est un âne ou un poney? M'en fiche il est trop miiiiiignon!

Image: Australian Firefighters Calendar

Bébé chien va devenir grand.

Image: Australian Firefighters Calendar

Plus bas la prochaine fois le pantalon.

Image: Australian Firefighters Calendar

Quelle belle bête! (Je parle toujours du chien)

Image: Australian Firefighters Calendar

Je fonds.

Image: Australian Firefighters Calendar

Faut que ça s'arrête, c'est beaucoup trop mignon.

Image: Australian Firefighters Calendar

Dans un autre genre, il y a le calendrier de Michele Fiore posant avec des flingues

1 / 7 La calendrier 2016 de Michele Fiore posant avec des flingues source: twitter

Elle, toujours dans ses tunnels👇