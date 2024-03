Vidéo: watson

La triste histoire de Jameela a conquis internet

Jameela, un bébé gorille né dans un zoo du Texas, est née sous césarienne voici quelques semaines. Rejetée par sa mère, son histoire passionne les internautes.

Le bébé gorille Jameela est né début janvier au zoo de Fort Worth, dans l'Etat américain du Texas. Depuis, cette petite femelle a conquis le cœur des gens. En effet, du haut de ses quelques semaines, cet adorable petit être aussi trognon que poilu est déjà marqué par un destin dramatique.

Le zoo de Fort Worth documente toute l'histoire mouvementée entourant la naissance de Jameela et sa jeune vie sur Instagram. Sa mère, Sekani, avait montré des signes de pré-éclampsie environ un mois avant la date prévue de son accouchement. La prééclampsie est un trouble grave de la tension artérielle qui peut survenir pendant la grossesse chez les humains et les primates. Une intervention médicale était donc nécessaire, car la vie des deux singes était en danger.

Médecins vétérinaires et humains

Une césarienne a été pratiquée sur Sekani. Une telle intervention étant extrêmement rare chez les primates, ce sont des médecins (qui opèrent habituellement les humains) qui ont été mobilisés.

Le zoo collabore depuis plusieurs années avec Jamie Walker Erwin, gynécologue et obstétricienne. Elle a rapidement mis sur pied une équipe médicale bénévole composée de vétérinaires, d'un médecin néonatologue et d'un anesthésiste afin d'aider à l'épineux accouchement.

Le docteur Jamie Walker Erwin pratique habituellement sur les humains. Image: facebbok

Le 5 janvier, l'équipe a effectué l'opération qui a permis au bébé et à la maman d'être tous deux sauvés. Le nom du bébé - Jameela - est un mot emprunté à l'arabe, et signifie «beau» en swahili. Il est également inspiré du nom de sa sauveuse, Jamie Walker Erwin.



Pas d'instinct maternel

Malheureusement, l'histoire ne s'est pas terminée de manière heureuse. La mère et la fille sont certes vivantes, et Sekani est revenue parmi les siens, mais – peut-être à cause de la césarienne – elle n'a pas développé d'instinct maternel pour Jameela. Sekani a en effet très vite rejeté sa petite fille.

Depuis, une quarantaine d'employés du zoo s'occupent de Jameela 24 heures sur 24. La petite est portée, nourrie et élevée, et s'épanouit parfaitement sous la houlette de ses mamans et papas de substitution. Elle pèse aujourd'hui environ trois kilos. Cependant, il est prévu qu'une autre femelle gorille du groupe adopte Jameela.

Des essais sont en cours avec Winifred, 33 ans, qui n'a elle-même pas d'enfant. Jusqu'ici, les tentatives de rapprochement ont été très prometteuses. L'objectif est que Jameela puisse grandir parmi les gorilles. D'ici là, elle est entre de bonnes mains; celles des employés du zoo de Fort Worth. (lzo)