Voici «le plus grand serpent du monde»

Une équipe de chercheurs a découvert pendant un tournage en Amazonie une nouvelle espèce d'anaconda aux dimensions monumentales.

Connaissez-vous le film d'horreur culte Anacondas: À la poursuite de l'orchidée de sang?

Le film suit une expédition en Amazonie, partie à la recherche d'une espèce rare d'orchidée qui permettrait des percées médicales incroyables. Cependant - et les aventuriers ne le découvrent que sur place - elle offre également aux serpents indigènes une vie plus longue, durant laquelle ils grandissent, grandissent et grandissent ...

De la fiction à la réalité

Or, cette semaine, une équipe de chercheurs qui tournait la nouvelle série documentaire de National Geographic Pole to Pole avec Will Smith a découvert en Amazonie une nouvelle espèce de serpent. Et, jeu du sort, il s'agit également d'un anaconda. Il s'agirait de la plus grande espèce de serpent jamais découverte.

Nous vous le promettons: ces scènes ne sont pas tirées d'un long métrage. Ce sont des images réelles, prises directement en Amazonie:

Jusqu'à présent, on pensait que les plus grands serpents du monde appartenaient tous à l'espèce «anaconda vert», dont l'aire de répartition est l'Amérique du Sud.

En tentant de l'identifier, les scientifiques se sont rendus compte que l'anaconda vert n'existe pas tel que défini jusqu'ici. Il s'agit en fait de deux espèces différentes, comme ils l'expliquent dans un article scientifique publié dans le journal Diversity.

L'ADN diffère de manière significative

A partir de l'anaconda vert, les chercheurs ont défini deux espèces distinctes, l'«anaconda vert du nord» - la nouvelle et la plus grande espèce de serpent connue au monde - et l'«anaconda vert du sud».

Leurs ADN sont différents à cinq pour cent, «et c'est beaucoup», écrit le biologiste néerlandais Freek Vonk, qui a publié la vidéo de la découverte sur Instagram. A titre de comparaison, les humains et les chimpanzés diffèrent génétiquement de deux pour cent environ.

Le professeur Freek Vonk avec un anaconda. Image: freek vonk

Travailler avec les autochtones

L'équipe de recherche du National Geographic a collaboré avec le peuple indigène Waorani lors de ses expéditions. Ils ont ainsi capturé et étudié plusieurs spécimens de l'anaconda vert du nord dans la région de Bameno du territoire Baihuaeri-Waorani en Amazonie équatorienne.

Son nom scientifique, Eunectes akayima, est également dérivé de la langue des Waorani et signifie «grand serpent».

Le plus grand serpent que l'équipe de recherche a pu voir mesurerait environ 6,3 mètres de long et pèserait plus de 200 kilos. Des rapports anecdotiques du peuple Waorani font toutefois état d'autres anacondas dans cette région, mesurant plus de 7,5 mètres de long et pesant environ 500 kilogrammes. Il reste donc encore beaucoup à découvrir. (lzo)