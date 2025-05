Vidéo: watson

C'est terrifiant 😱

Le plus haut gratte-ciel de Thaïlande, déjà célèbre pour son plancher en verre qui donne des frissons, vient d’ajouter une nouvelle attraction… à couper littéralement le souffle.

Bangkok, c’est la street food, les temples dorés, les tuk-tuks déchaînés… mais c’est aussi une ville de rooftops iconiques. Parmi eux, le King Power Mahanakhon s’impose comme LA star. Haut de 314 mètres (soit deux de plus que la tour Eiffel), ce colosse de verre et d’acier au design façon «Tetris» si particulier, offre désormais une nouvelle expérience unique: le Mahanakhon I-Tilt. Une attraction qui permet de plonger la tête la première… dans le vide.

Alors non, ce n’est pas un simulateur, ni une illusion d’optique. Les visiteurs sont bel et bien inclinés à 65°, suspendus au 75e étage (soit à 296 mètres du sol), face à la skyline infinie de Bangkok. Une vue à couper le souffle, oui, mais avec en bonus une brutale montée d’adrénaline. Le tout depuis une sorte de petit sarcophage d’acier et de cordelettes, solidement harnaché, avec un espace libre devant le visage pour profiter à fond (pour peu que vous soyez encore assez lucide) du panorama.

Heureusement, tout a été pensé pour que cette expérience de l’extrême reste totalement sécurisée. On est attaché, harnaché, maintenu par des systèmes testés et approuvés. Et les fameuses «cordelettes» qui nous entourent? C’est en en fait un filet de sécurité de conception allemande, conçu pour supporter jusqu’à 600 kilos. Bref, même si votre cœur bat à 200 à l’heure, vous serez entre de bonnes mains.

La preuve d’ailleurs: des célébrités locales et internationales ont déjà tenté l’aventure. Parmi elles, la légende vivante du Muay Thai, Buakaw Banchamek, et l’ancienne Miss Univers Thaïlande, Anchilee Scott-Kemmis, tous deux fièrement décorés de leur certificat de bravoure après avoir été parmi les premiers à affronter le vide dans ce manège vertical unique au monde.

Alors, si vous n’êtes pas du genre à avoir le vertige et que vous cherchez à découvrir Bangkok sous un autre angle, le Mahanakhon I-Tilt pourrait bien faire basculer votre séjour… dans tous les sens du terme.

Et vous? Cap de vous suspendre du 75ème étage?

