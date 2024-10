Vidéo: watson

Il sait mieux manier le ballon que vous

Le footvolley est un sport typique du Brésil. Son meilleur ambassadeur? Un border collie de trois ans nommé Floki.

Les principales plages de Rio de Janeiro grouillent d'activité pendant les week-ends ensoleillés. Mais au Brésil, il n'y a pas que le football ou le beachvolley qui se jouent sur le sable, il y a aussi le footvolley. Ce sport (qui existe vraiment) met ensemble le meilleur des deux mondes. La ville de Rio dispose d'un joueur particulièrement doué en la personne de Floki, un border collie de trois ans.

Floki ne peut que susciter l’émerveillement des spectateurs qui le voient en action, car il est très doué dans ce sport que même les humains ont du mal à maîtriser. Les règles du footvolley sont essentiellement les mêmes que celles du beach-volley, mais avec un filet légèrement plus bas. Comme au football, les joueurs n’ont le droit d’utiliser ni les mains ni les bras. Ce qui n'est pas un problème pour Floki, qui joue principalement avec sa tête. Il est devenu une véritable sensation sur Internet, avec des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et TikTok.

Le footvolley est né en 1965 à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana. À cette époque, les clubs de football interdisaient formellement à leurs joueurs professionnels de jouer pendant la trêve estivale, afin d'éviter tout risque de blessure. Ce nouveau jeu leur permettait d'apporter un ballon de football et se faire des échanges par-dessus les filets de but, sans être inquiétés par la police quand celle-ci venait leur interdire de jouer.

Petit à petit, les joueurs se sont déplacés vers les terrains de beach-volley et c'est ainsi qu'est né le footvolley - ou le «futevolei», comme on le dit si bien au Brésil. Ce sport est par ailleurs un passe-temps apprécié par certaines stars du football brésilien après leur retraite, comme les vainqueurs de la Coupe du monde Ronaldinho et Romário.

Floki adore les «checks», comme un vrai joueur. Image: AP

Le propriétaire de Floki, Gustavo Rodrigues, est entraîneur de footvolley. Il jure qu'il n'avait pas prévu que son chien devienne un sportif d'élite. À la base, il voulait même une race beaucoup moins vive qu'un border collie. Mais lorsque Floki est entré dans la vie de Gustavo, il a rapidement révélé son potentiel. A deux mois déjà, il sautait après des ballons d'anniversaire.

Gustavo Rodrigues a initié Floki à ce qu'on appelle l'«altinha», un sport dans lequel un groupe debout en cercle jongle avec un ballon de football le plus longtemps possible. C'est seulement en 2023 que Floki a fait ses débuts dans le footvolley. On lui souhaite une belle carrière.