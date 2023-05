Vidéo: watson

Voici pourquoi ce singe toque à la vitre🥰

Une vidéo d'un orang-outan est virale sur les réseaux sociaux. La séquence montre l'animal pointer du doigt un bébé depuis son enclos, puis «l'embrasser» à travers la vitre.

Voilà un peu de douceur dans ce monde de brutes. Amber est une femelle orang-outan qui vit au zoo de Louisville aux Etats-Unis. Cette femelle de 35 ans s'intéresse à ses visiteurs et adore interagir avec eux. Elle tape sur la vitre de son enclos lorsqu'elle voit des accessoires brillants ou des manucures fantaisies et pointe du doigt des sacs à dos et des sacs à main parce qu'elle veut savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Elle semble également passionnée par les bébés.

Le week-end dernier, Amber a frappé la paroi en verre de son enclos pour demander à inspecter davantage un bébé qui visitait le zoo. Kayla Jaylen Natsiss a filmé ce moment où son mari, qui tenait Jordan, leur fils de 3 mois, a rapproché le bébé de la vitre de l'enclos de l'orang-outan afin que l'animal puisse mieux le voir. Amber, visiblement attendrie, a tenté de «l'embrasser» au travers de la vitre.

Les jeunes orangs-outans restent avec leur mère durant une dizaine d'années, ce qui est la plus longue enfance de toutes les espèces de singes. Ils sont dépendants de leur mère durant 6 ou 7 ans où ils apprennent à se nourrir, construire un nid et survivre. Les femelles, bien qu'adultes et indépendantes, sont connues pour «rendre visite» à leurs mères jusqu'à une quinzaine d'années.

Ce singe rassemble de nombreuses similitudes avec l'être humain. D'ailleurs, orang-outan signifie «homme de la forêt» en indonésien.

