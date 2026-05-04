Ces 20 photos d’animaux chez le véto vont vous faire craquer

Aller chez le véto, c’est rarement une partie de plaisir, mais quand on voit la tête de ces petites boules de poils en consultation, c’est juste trop craquant.

Plus de «Divertissement»

Cute News, everyone!

Le passage chez le vétérinaire est un mal nécessaire pour nos amies les bêtes. Pourtant, parfois, ce rendez-vous s’avère bien plus attendrissant que prévu, comme en témoignent les clichés suivants.

Attention! Aujourd'hui, nous partons en excursion!

Ça nous fait battre le cœur plus vite!

Quand le docteur arrive avec une grosse aiguille...

La preuve qu'une visite chez le vétérinaire peut aussi être une expérience agréable: de nouvelles âmes poilues sont nées!

S'agit-il ici d'un «merci»?

Au fait, un immense merci à tous les vétérinaires et assistants vétérinaires, vous faites un travail formidable! <3

Une visite chez le vétérinaire est tellement plus agréable à trois, n'est-ce pas?

«Ce petit bonhomme adorable s'est effondré à mes pieds pendant que je parlais à ses propriétaires», a écrit un vétérinaire en légende de cette photo.

Qui, autrefois, rêvait de devenir vétérinaire? Pour toutes ces raisons…

Parfois, on a tout simplement les mains pleines.

Ou alors comme ceci:

Une nouvelle recrue sur la voie du rétablissement:

«Hé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, chat?»

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

Si petiiiiiit!!

Avez-vous déjà vu un rat lors d'une échographie?

Un jeune castor dans une clinique pour animaux sauvages de l'Illinois:

«Bon petit chiot!»

Preuve que même les grands animaux ont peur:

«Si je ne peux pas te voir, tu ne peux pas me voir non plus!»

L'un des avantages de travailler pour un service de sauvetage d'animaux australien:

L' histoire touchante qui se cache derrière cette image: «Une jeune maman koala est arrivée chez nous blessée. Lors de l'examen, j'ai découvert qu'elle produisait du lait. Il a fallu une journée entière à une équipe de soigneurs de la faune sauvage, mais nous avons finalement réussi à retrouver son bébé et à la réunir avec lui!»

Bonjour!

Même les plus jeunes patients ont besoin qu'on écoute leur cœur.

Réponse impertinente ou geste tendre?

beuuuh!

Et parfois, on est tout simplement fatigué après (ou même pendant!) un tel rendez-vous.

Épuisé.

Bonus

Cette petite blague est autorisée par la commu' des vétos.

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!

(sim/cmu)