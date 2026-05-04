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Ces 20 photos d’animaux chez le véto vont vous faire craquer

Ces 20 photos d’animaux chez le véto vont vous faire craquer

Aller chez le véto, c’est rarement une partie de plaisir, mais quand on voit la tête de ces petites boules de poils en consultation, c’est juste trop craquant.
04.05.2026, 05:2804.05.2026, 05:28

Cute News, everyone!

Le passage chez le vétérinaire est un mal nécessaire pour nos amies les bêtes. Pourtant, parfois, ce rendez-vous s’avère bien plus attendrissant que prévu, comme en témoignent les clichés suivants.

Attention! Aujourd'hui, nous partons en excursion!

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Ça nous fait battre le cœur plus vite!

Image

Quand le docteur arrive avec une grosse aiguille...

Cute News: Beim Tierarzt
Image: reddit
La baleine Timmy a pu regagner l'océan

La preuve qu'une visite chez le vétérinaire peut aussi être une expérience agréable: de nouvelles âmes poilues sont nées!

Cute News Tierarzt
Image: facebook

S'agit-il ici d'un «merci»?

Cute News: Tierarzt
Image: imgur

Au fait, un immense merci à tous les vétérinaires et assistants vétérinaires, vous faites un travail formidable! <3

Une visite chez le vétérinaire est tellement plus agréable à trois, n'est-ce pas?

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

«Ce petit bonhomme adorable s'est effondré à mes pieds pendant que je parlais à ses propriétaires», a écrit un vétérinaire en légende de cette photo.

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Qui, autrefois, rêvait de devenir vétérinaire? Pour toutes ces raisons…

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Parfois, on a tout simplement les mains pleines.

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Ou alors comme ceci:

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Une nouvelle recrue sur la voie du rétablissement:

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit
Les chats n'ignorent que certaines personnes, et on sait pourquoi

«Hé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, chat?»

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Si petiiiiiit!!

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit
Image

Avez-vous déjà vu un rat lors d'une échographie?

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Un jeune castor dans une clinique pour animaux sauvages de l'Illinois:

Cute News beim Tierarzt: Biber
Image: vetmedillinois

«Bon petit chiot!»

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Preuve que même les grands animaux ont peur:

Cute News: Beim Tierarzt
Image: reddit

«Si je ne peux pas te voir, tu ne peux pas me voir non plus!»

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

L'un des avantages de travailler pour un service de sauvetage d'animaux australien:

Cute News: beim Tierarzt
Image: reddit

L' histoire touchante qui se cache derrière cette image: «Une jeune maman koala est arrivée chez nous blessée. Lors de l'examen, j'ai découvert qu'elle produisait du lait. Il a fallu une journée entière à une équipe de soigneurs de la faune sauvage, mais nous avons finalement réussi à retrouver son bébé et à la réunir avec lui!»

Bonjour!
Bonjour!

Même les plus jeunes patients ont besoin qu'on écoute leur cœur.

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Réponse impertinente ou geste tendre?

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

beuuuh!

Et parfois, on est tout simplement fatigué après (ou même pendant!) un tel rendez-vous.

Cute News beim Tierarzt
Image: reddit

Épuisé.

Cute News: beim Tierarzt
Image: imgur

Bonus

Cette petite blague est autorisée par la commu' des vétos.

Cute News: Nach dem Tierarzt
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!

(sim/cmu)

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source: reddit
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Vers les règles des commentaires..
Cette série d'horreur est aussi marrante que terrifiante
Grosse frayeur ou franche rigolade? Widow’s Bay, la nouvelle série d’Apple, a pour ambition de vous offrir les deux et le fait plutôt bien... pour peu qu'on soit réceptif au mélange des genres.
L'un des principes d'une bonne série, c'est sa capacité à proposer un récit qui sait tenir en haleine. C'est notamment grâce à ce procédé que vous, spectateur, restez assis sur votre canapé en attendant l’épisode suivant, ou râlez d'impatience parce qu'il va falloir attendre une semaine.
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