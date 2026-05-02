La baleine a été transporté depuis le lieu où elle s'était échouée. Keystone

La baleine Timmy a pu regagner l'océan

Le mammifère marin échoué en Allemagne dont le sort a ému beaucoup de gens est retourné en eaux profondes.

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Son sort a ému en Allemagne et au-delà des frontières du pays, avec des réactions parfois intenses.

Surnommée Timmy, la baleine à bosse remorquée par un navire depuis l'Allemagne, où elle restait échouée depuis plusieurs semaines, a été relâchée samedi matin en Mer du Nord au large du Danemark, a appris l'AFP auprès d'une organisation de sauvetage privée.

Le résumé de l'opération 👇🏼 Ils font tout pour sauver Timmy, la baleine échouée en Allemagne

Le navire remorquant la baleine échouée en Allemagne pendant plusieurs semaines a atteint mercredi les eaux du Danemark et devrait rejoindre la mer du Nord dans deux jours, d'après les autorités allemandes.

Son sauvetage a été un feuilleton très suivi en Allemagne depuis fin mars, lorsqu'elle s'est échouée une première fois.

L'animal a été transporté dans une barge partiellement immergée vers des eaux plus profondes en mer du Nord, plus proche de son habitat naturel.

Les doutes subsistent pourtant sur son état de santé après qu'elle a erré et s'est échouée à plusieurs reprises depuis fin mars sur la côte baltique allemande.

Plusieurs experts estiment néanmoins que Timmy était condamné et jugent inutile l'opération de sauvetage, organisée par deux entrepreneurs et tolérée par les autorités.

Depuis son premier échouage fin mars, la baleine est devenue un phénomène national et médiatique. Mais cette saga a aussi cristallisé émotions, controverses et divisions. Les secouristes ont rapporté avoir reçu des menaces de mort.

L'animal nage désormais de manière autonome et libre. (joe/ats/afp)