Voici les animaux les plus stylés de la semaine

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Vendredi dernier, des cris de détresse ont retenti pour Otten. À juste titre. Otten avait été quelque peu oublié, involontairement. Mais pas aujourd'hui. Veuillez accepter ceci comme mes excuses officielles.

Bonjour tout le monde!

Et oui, c'est un mot maintenant. Mec, appelle-moi!

Encore un peu fatigué?

Ne vous inquiétez pas, on sait comment vous réveiller...

Bonjour, ça corne?

Continuuuuue! Ne t'arrête jamaiiiiis!!

Où est mon petit déjeuner, hoomain?!

Quelques câlins avant de retourner au taff.

Probablement le meilleur système d'alarme au monde:

Qui crie comme ça?

La langue de la semaine:

Quelqu'un attend des en-cas:

Et la queue??

Agile…pour une peluche!

Travailler à domicile n'est pas facile lorsqu'il faut aussi s'occuper de son bébé.

Pas de printemps sans fesses de bourdon:

Image: reddit

Pour apprendre quelque chose aujourd'hui: voici le ptérophore du liseron ou ptérophore blanc mangeur de liserons (santé!).

Image: creative commons

Ce papillon vit également dans notre région: il est répandu dans toute l'Europe et jusqu'en Iran.

Image: creative commons

Contrairement à la plupart des papillons, les ailes de ce papillon de nuit sont constituées de tiges rigides d'où partent des soies flexibles.

Image: creative commons

C'est pourquoi on dirait qu'il a des plumes à la place des ailes.

Image: imago images

Voici un gros plan:

Image: imago images

Les ailes apparemment fragiles de ce papillon lui permettent de se camoufler parfaitement dans les herbes et les fleurs, le rendant presque invisible aux prédateurs.

Image: imago images

Voici à quoi ressemble la chenille, soit dit en passant. Elle ne mesure que 12 millimètres de long.

Image: creative commons

Avec une envergure de 24 à 35 millimètres, les papillons de nuit ne sont pas faciles à repérer.

Image: imago images

Les animaux adultes volent à partir du crépuscule en juin et juillet, et produisent parfois une seconde génération en septembre.

Image: imago images

C'est trop beauuuuuu (si, si, c'est une info capitale).

Image: www.imago-images.de

Voici une dernière photo, prise en Suisse:

Image: imago images

Bon, allez, c'est lundi, c'est le moment de tout donner durant cette semaine!!!!!