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Voici les animaux les plus stylés de la semaine

Voici les animaux les plus stylés de la semaine

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
30.03.2026, 05:1130.03.2026, 05:11
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Vendredi dernier, des cris de détresse ont retenti pour Otten. À juste titre. Otten avait été quelque peu oublié, involontairement. Mais pas aujourd'hui. Veuillez accepter ceci comme mes excuses officielles.

Bonjour tout le monde!

Et oui, c'est un mot maintenant. Mec, appelle-moi!

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Encore un peu fatigué?

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Ne vous inquiétez pas, on sait comment vous réveiller...

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Bonjour, ça corne?

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/62839357299176780/
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Continuuuuue! Ne t'arrête jamaiiiiis!!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209242774/
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Il pleut des iguanes en Floride

Où est mon petit déjeuner, hoomain?!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209242772/
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Quelques câlins avant de retourner au taff.

cute news tier seal https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209124963/
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Probablement le meilleur système d'alarme au monde:

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Qui crie comme ça?

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La langue de la semaine:

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/10907224093655154/
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Quelqu'un attend des en-cas:

cute news tier waschbär https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1s2bul8/we_feed_the_outside_strays_but/
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Et la queue??

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Agile…pour une peluche!

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Ils risquent leur vie pour sauver les animaux des bombes

Travailler à domicile n'est pas facile lorsqu'il faut aussi s'occuper de son bébé.

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Pas de printemps sans fesses de bourdon:

cute news tier hummel https://www.reddit.com/r/beebutts/comments/1s0sxt0/does_my_bum_look_big_in_this/
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Pour apprendre quelque chose aujourd'hui: voici le ptérophore du liseron ou ptérophore blanc mangeur de liserons (santé!).

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Image: creative commons

Ce papillon vit également dans notre région: il est répandu dans toute l'Europe et jusqu'en Iran.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Image: creative commons

Contrairement à la plupart des papillons, les ailes de ce papillon de nuit sont constituées de tiges rigides d'où partent des soies flexibles.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Image: creative commons

C'est pourquoi on dirait qu'il a des plumes à la place des ailes.

Eine weiße Motte Weiße Winden-Federmotte Pterophorus pentadactyla mit ausgebreiteten Flügeln auf grüner Pflanze, Weinviertel Niederösterreich Österreich A white moth White winch feather moth Pterophor ...
Image: imago images

Voici un gros plan:

80199331 White Plume Moth - wing structure Norfolk, UK Pterophorus pentadactyla Geoff du Feu All images are copyright protected and remain the property of Ardea Picture Library Ltd. Permission for use ...
Image: imago images

Les ailes apparemment fragiles de ce papillon lui permettent de se camoufler parfaitement dans les herbes et les fleurs, le rendant presque invisible aux prédateurs.

Schlehen-Federgeistchen, Schlehenfedergeistchen, Federgeistchen, Fuenffedriges Federgeistchen, Fuenffedriges Geistchen, Weisses Federgeistchen, Weisses Geistchen, Schneeweisse Windenmotte Pterophorus ...
Image: imago images

Voici à quoi ressemble la chenille, soit dit en passant. Elle ne mesure que 12 millimètres de long.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Image: creative commons

Avec une envergure de 24 à 35 millimètres, les papillons de nuit ne sont pas faciles à repérer.

White plume moth, White plume moth (Pterophorus pentadactyla) butterfly. Insect resting on wood
Image: imago images

Les animaux adultes volent à partir du crépuscule en juin et juillet, et produisent parfois une seconde génération en septembre.

Schlehen-Federgeistchen, Schlehenfedergeistchen, Federgeistchen, Fuenffedriges Federgeistchen, Fuenffedriges Geistchen, Weisses Federgeistchen, Weisses Geistchen, Schneeweisse Windenmotte Pterophorus ...
Image: imago images

C'est trop beauuuuuu (si, si, c'est une info capitale).

Pterophorus pentadactyla, beautiful insect with whitte feather wings
Image: www.imago-images.de

Voici une dernière photo, prise en Suisse:

White Plume Moth Switzerland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ThomasxMarent 10989669
Image: imago images

Bon, allez, c'est lundi, c'est le moment de tout donner durant cette semaine!!!!!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/104779128829228176/
Image: pinterest
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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