Divertissement
Apple

Voici les 8 nouveaux emojis d'Apple

iPhone Emojis.
Huit nouveaux emojis attendent les utilisateurs iOS.

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis

Apple lance de nouveaux emojis avec sa dernière mise à jour iOS. Alors, lequel est votre préféré?
10.03.2026, 17:1910.03.2026, 17:19

Mardi, Apple a dévoilé huit nouveaux emojis avec sa mise à jour iOS 26.4. Des variantes supplémentaires d'icônes existantes sont également disponibles.

Et voici les emojis:

1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
Les modifications apportées aux emojis existants sont de nouvelles options de teintes de peau pour les emojis 🤼 People Wrestling (Personnes qui luttent) et 👯 People With Bunny Ears (Personnes aux oreilles de lapin).

Les nouveaux emojis sont disponibles dès maintenant en version bêta. Le lancement d'iOS 26.4 pour tous les utilisateurs est attendu dans les prochaines semaines, selon Apple. Tout le monde pourra alors communiquer avec le visage déformé ou la créature poilue.

Quel emoji vous plaît le plus?
Au total, 2 personnes ont participé à ce sondage.
Ces options de couleur de peau sont désormais disponibles.
Ces options de couleur de peau sont désormais disponibles.

(sav)

Thèmes
