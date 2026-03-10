Huit nouveaux emojis attendent les utilisateurs iOS. Image: imago

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis

Apple lance de nouveaux emojis avec sa dernière mise à jour iOS. Alors, lequel est votre préféré?

Mardi, Apple a dévoilé huit nouveaux emojis avec sa mise à jour iOS 26.4. Des variantes supplémentaires d'icônes existantes sont également disponibles.

Et voici les emojis: 1 / 10 Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple Le coffre au trésor source: emojipedia

Les modifications apportées aux emojis existants sont de nouvelles options de teintes de peau pour les emojis 🤼 People Wrestling (Personnes qui luttent) et 👯 People With Bunny Ears (Personnes aux oreilles de lapin).

Les nouveaux emojis sont disponibles dès maintenant en version bêta. Le lancement d'iOS 26.4 pour tous les utilisateurs est attendu dans les prochaines semaines, selon Apple. Tout le monde pourra alors communiquer avec le visage déformé ou la créature poilue.



Quel emoji vous plaît le plus? La créature poilue L'orque La danseuse de ballet Le smiley déformé Le trombone La roche Le nuage de combat Le coffre au trésor Aucun, ils sont sans intérêt Voter Au total, 2 personnes ont participé à ce sondage.

Ces options de couleur de peau sont désormais disponibles. Image: emojipedia

(sav)