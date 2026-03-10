Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis
Apple lance de nouveaux emojis avec sa dernière mise à jour iOS. Alors, lequel est votre préféré?
Mardi, Apple a dévoilé huit nouveaux emojis avec sa mise à jour iOS 26.4. Des variantes supplémentaires d'icônes existantes sont également disponibles.
Et voici les emojis:
Les modifications apportées aux emojis existants sont de nouvelles options de teintes de peau pour les emojis 🤼 People Wrestling (Personnes qui luttent) et 👯 People With Bunny Ears (Personnes aux oreilles de lapin).
Les nouveaux emojis sont disponibles dès maintenant en version bêta. Le lancement d'iOS 26.4 pour tous les utilisateurs est attendu dans les prochaines semaines, selon Apple. Tout le monde pourra alors communiquer avec le visage déformé ou la créature poilue.
(sav)
