Il va vous faire aimer les hôpitaux

On a tiré sur des Pokémon avec des flingues et c'était super

Qui est Joe Alwyn, la prochaine victime de Taylor Swift?

L'acteur britannique, ex-compagnon de Taylor Swift, est au cœur de nombreuses rumeurs auprès des fans de la chanteuse. Ces derniers sont persuadés qu'il est la cible du nouvel album de la chanteuse.

On a longtemps reproché à Taylor Swift son incapacité à garder sa vie privée... privée. A l'instar de ses albums largement inspirés par ses ruptures, quiconque ose se frotter aux griffes de la belle sait que, tôt ou tard, il passera sur le grill. Il semblerait donc que l'heure ait sonné pour Joe Alwyn. L'acteur britannique de 32 ans a été ce qui semble être la plus longue relation de la chanteuse, mais aussi la plus secrète. Plus pour très longtemps toutefois, si l'on en croit les nombreuses spéculations qui entourent le nouvel album de Taylor prévu en avril.