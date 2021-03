Divertissement

Art

Quel est l’artiste le plus googlé dans chaque pays?



Qui est l’artiste le plus googlé en Suisse?

Un magasin britannique de peintures a créé une carte du monde qui montre les artistes les plus populaires sur le web en 2020.

A l'aide des données Google search, une société britannique de matériel d'art a créé des cartes des continents qui montrent les artistes les plus recherchés en 2020 sur le net, dans chaque pays.

On sait que vous êtes impatients et que tout ce qui vous intéresse, c'est la Suisse, alors voilà, on vous le dit, attention, c'est... Artemisia Gentileschi. Vous ne savez pas qui c'est? Nous, non plus. Mais on a enquêté sur Wikipedia pour en savoir plus et voilà ce qu'on a trouvé: il s'agit de la première femme peintre italienne de l'école caravagesque. Voilà.

Savez-vous qui est Artemisia Gentileschi? Bien sûr! Nope.

On aurait préféré être comme les Russes et chercher sur Google du Banksy ou être comme les Belges qui cherchent davantage d'infos sur le peintre et sculpteur Keith Haring. Mais non, nous, on est comme l'Italie et l'Allemagne: décevants. J'ai presque envie de crier à la fake news.

Si vous voulez quand même voir au-delà de nos frontières, continuez à scroller👇

Image: Ken Bromley Art Supplies

En Europe Image: Ken Bromley Art Supplies

En Amérique du Nord Image: Ken Bromley Art Supplies

En Amérique du Sud Image: Ken Bromley Art Supplies

En Asie Image: Ken Bromley Art Supplies

En Afrique Image: Ken Bromley Art Supplies

En Océanie Image: Ken Bromley Art Supplies

