«Hot-bedding», kezako?

Les anglophones ne sont pas avares quand il s'agit de balancer des mots-valises «hashtagables» sur la Toile, donc pour vous décrypter la chose, cela veut littéralement dire «lit réchauffé». Après le «hot-desking» (je vous laisse chercher, on ne va pas faire toute la liste), le «hot-bedding», c'est comme un espace de «co-working»: on partage des locaux, sauf qu'au lieu de taper sur des claviers et faire semblant d'avoir des meetings sur Skype, on y ronfle. Voilà pour la définition. Si vous vous voulez pousser le vice, vous pouvez toujours visionner la vidéo sur TikTok qui explique tout cela, et qui a déjà recueilli quelque 762 000 vues.