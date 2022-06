Virée d'un avion, cette accro du bistouri affirme que c'est à cause de ses seins

Il y a quelques jours, cette starlette des réseaux sociaux n'a pas pu prendre son vol. L'explication de la compagnie aérienne: son comportement. Pour elle, c'est de la discrimination.

Cette personnalité des réseaux sociaux devait prendre un vol pour Dallas, mais à peine installée dans l'avion, elle en a été expulsée. Selon la compagnie aérienne American Airlines, la Canadienne de 25 ans semblait en état d'ébriété. Selon Mary Magdalene (comme elle se fait appeler sur Instagram), c'est sa forte poitrine qui lui aurait porté préjudice. On parle ici de 10 kilos de seins, c'est pas négligeable.

Plusieurs sources proches d'American Airlines ont raconté au site TMZ qu'en plus d'être à l'ouest, «Mary était assise sur différents sièges avant le décollage», ce qui a entraîné son expulsion.

La version de la Canadienne est toute autre, à croire que le staff et elle n'étaient pas sur le même vol: «Si j'avais fait une scène ou si j'avais été folle, je comprendrais. Je n'ai eu aucun avertissement... Dès que je suis montée dans l'avion, je me suis endormie», a-t-elle raconté sur Instagram. Je me suis fait réveiller par une hôtesse qui m'a dit: "On peut vous parler?" Et puis ils m'ont fait sortir de l'avion.»

Quand elle ne prend pas l'avion, Mary prend la pose devant son miroir:

En plus d’avoir raté un vol qui lui avait coûté 5000 dollars, Mary Magdalene explique qu'on lui a rebooké un autre vol, en classe éco. Elle affirme encore que l'incident était déshumanisant et qu'elle compte bien poursuivre la compagnie.

Au moins, elle a du talent.

Dans une interview diffusée sur YouTube en 2021, elle explique que lorsqu'elle est à la maison, elle est une personne très sage mais quand elle voyage, elle boit beaucoup. «Quand je suis à la maison, je peins toute la journée et je m'occupe de mes animaux mais quand je voyage, je suis une catastrophe bourrée.»

