Battle

Géniale ou chiante? «House of the dragon» divise la rédaction de watson

Lundi soir sur RTS1 était diffusé le dernier épisode de la saison 1 de House of the dragon. Chez watson, ça a créé un gros débat pour savoir si la série était bien ou nulle. Pour ce battle d'importance nationale: Alyssa face à Marine.

Encore un gros débat de société pour la rédaction de watson. La saison 1 de la série House of the dragon qui s'est terminée lundi soir sur RTS1 est-elle à la haute des attentes? Pour Alyssa, c'est un grand OUI. Pour Marine, c'est un grand NON.

La première a principalement deux arguments: il ne faut pas comparer House of the dragon avec Game of thrones et Ser Criston «il est trop beeeeaaau!». Pas sûr que ça fasse le poids face aux arguments de Marine: «Pas assez de cul, pas assez d'inceste, pas assez d'alcool». Oui, ça vole haut.

On leur a demandé de se battre jusqu'à ce que mort s'ensuive et de balancer leurs meilleurs arguments sur le ring (c'est-à-dire notre studio claqué avec le fond vert en papier).

Et vous, vous êtes dans quel camp? Team Alyssa! J'ai adoré «House of the dragon» et Ser Criston Cole😍 Team Marine! C'était vraiment à chier cette première saison.

