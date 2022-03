instagram/keystone

Britney Spears a disparu d'Instagram

Le compte Instagram de la star, alimenté quasi quotidiennement de photos de Britney naked but avec des emojis fleurs sur les parties et des vidéos de chorégraphies étonnantes, n'existe plus. Au revoir, plaisir coupable.

Avouons-le, on aimait bien ouvrir Instagram et tomber sur une vidéo d'une danse étrangement hypnotique (mais surtout étrange), ou sur des photos de Britney nue, couchée sur une plage, l'air heureuse. Et enfin libre. Ça nous rappelait que tout est possible, c'était un bon boost pour commencer la journée. «Rien ne peut m'arriver, Sainte-Britney m'a rappelé que j'étais invincible!» Et on se plantait nos écouteurs dans les oreilles avec «Toxic» à fond, marchant en rythme d'un pas conquérant comme si notre vie était un clip sur MTV dans les années 2000.

Parce que même si elle nous a un peu fait peur, avec ses histoires de crâne rasé, de paparazzis attaqués avec un parapluie, de tutelle ou de «je déteste ma famille», Britney, on l'aime. On ne touche pas à Britney.

Regardez comme elle a l'air épanouie. Britney ❤️

Une petite pause?

Début mars, dans ses derniers posts avant cette soudaine suppression de compte, la star de 40 ans nous avait montré ses vacances avec son amoureux, Sam Asghari, en Polynésie française. Nouveauté: elle ne le désignait plus comme son fiancé, mais l'appelait «son mari».

Britney se serait-elle mariée en secret? Aurait-elle simplement désactivé temporairement son compte Instagram pour profiter de sa nouvelle vie? Selon ET online en tout cas, il ne s'agirait que d'un petit break.

Pour rappel, la popstar avait déjà suspendu son compte en septembre dernier pour profiter de ses fiançailles. Elle avait toutefois prévenu ses fans sur Twitter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Britney, si tu nous lis, profite! Mais reviens-nous vite, tes danses bizarres dans ton salon qui n'a pas changé depuis 20 ans et tes photos dans le plus simple appareil nous manquent déjà ❤️.

