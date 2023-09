Vidéo: watson

Ce bouledogue est devenu la star de Zermatt

Emilio est un bouledogue français qui est devenu viral à cause de ses aboiements, alors qu'il séjournait à Zermatt avec ses maîtres.

C'est une vidéo souvenir de vacances à Zermatt qui a rendu ce petit bouledogue célèbre. En effet, alors qu'il était en balade en poussette et que ses maîtres le filmaient, il s'est mis à aboyer. Des aboiements plutôt cocasses puisqu'ils ne ressemblent à aucun autre, et dont les sonorités se situent entre une sirène de pompier et un bébé qui recracherait sa purée.

La vidéo compte désormais près de trois millions de vues sur Instagram. En légende de la vidéo, le propriétaire a écrit : «Je pense que mon chien est cassé». Dans les commentaires, on parle de l'équivalent canin de la célèbre femme qui chasse les pickpockets à Venise. (sbo)

Si vous ne connaissez pas «Attenzione Pickpocket!», c'est ici 👇 Cette technique fait peur aux pickpockets

