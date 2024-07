15 chiens qui ne ressemblent plus à des chiens

Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué

Aux Etats-Unis, il existe des compétitions de toilettage de l'extrême. On ne fait pas juste un brushing au caniche, le caniche se transforme en sirène ou carrément en un autre animal. C'est à la fois étrange et dérangeant.

On a testé «le train de l'enfer» du Montreux Jazz

Les soirées s'enchaînent et les trains se remplissent à en faire rompre les wagons pour ramener les festivaliers à bon port. Un trajet souvent tard, très tard, où tout est notion de tactique et de gymnastique.

De nos yeux, cette édition 2024 du Montreux Jazz a mis du temps à se décanter. On fronce les sourcils, on se plaint de ne pas avoir notre Strav'. Il fallait bien nouer de nouvelles habitudes et cibler les nouveaux coins fétiches.