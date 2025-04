Cet influenceur ultra-populaire a retourné la Chine

Dans tous les cas, la Chine ne pouvait pas rêver mieux pour améliorer son image que de recevoir l'un des créateurs de contenu américains les plus influents. D'autant plus que la réputation de la Chine a été passablement ternie en Occident par le président américain Donald Trump, qui a lancé une véritable guerre commerciale contre l'Empire du Milieu.

Une rumeur rapidement démentie par son caméraman. Non, le vidéaste ne serait pas payé par le gouvernement pour streamer et promouvoir la Chine.

Connu pour ses défis hyperactifs et ses tendances à dépasser les bornes, l'influenceur de 20 ans souhaite pourtant créer des ponts et des «canaux alternatifs », afin de permettre au public étranger de «comprendre la dynamique chinoise», selon l'ambassade chinoise aux États-Unis. Des propos que certains interprètent comme de la propagande, visant à améliorer l'image de ce pays où la censure est présente.

Quoi de mieux qu'un influenceur avec 37 millions d'abonnés sur YouTube pour promouvoir une destination? Dans le cadre de son tour du monde, pour lequel le vidéaste diffuse en direct ses aventures aux quatre coins du globe, IShowSpeed a choisi la Chine et la Mongolie comme destinations depuis le 24 mars. Les dernières vidéos de l'influenceur en Chine ont largement dépassé les 4 millions de vues. Ce séjour n'est qu'une étape dans un voyage plus vaste à travers toute l'Asie et chaque déplacement attire à chaque fois des milliers de fans.

Cette séquence du Koh-Lanta américain a fait craquer le présentateur

Jeff Probst, le Denis Brogniart d'outre-Atlantique, a fondu en larmes dans un épisode de Survivor, la version US de Koh-Lanta. Ce n'était jamais arrivé en 48 saisons.



Survivor est la version américaine et too much de Koh-Lanta. En termes de divertissement, la prod met le paquet depuis 48 saisons contre 28 pour Koh-Lanta. Par exemple, dans un épisode, le présentateur Jeff Probst passe devant les candidats avec des plats chauds qui sentent bon pour tenter de les faire craquer, eux qui crèvent de faim. Il y a beaucoup de montage, de musique à suspense, de «OH MY GOD», et de mâchoires qui se décrochent à cause d'une amulette annulant un talisman protecteur, ou un truc dans le genre.