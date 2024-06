24 looks chelou qui portent à confusion

Balenciaga débarque en Suisse et ça fait marrer le web

Cette basket vintage est la plus tendance de l'année

Et qui plaît aux maniaques de la propreté.

On vous offre un petit florilège? LegggooOOOOOooo!!

Cependant, il est vrai qu'il y a très souvent des maladresses et des fashion faux pas qui piquent les yeux. Le bon côté, c'est que ces ratés assurent un bon spectacle de mèmes et de GIFs sur la Toile.

Il n'y a pas qu'au Met Gala que les stars galèrent à trouver LA bonne tenue. A chaque occasion paillettée, les célébrités tentent de se dégoter un look à la fois élégant, bien dans le thème, et surtout follement décalé, pour plaire aussi bien aux photographes qu'aux internautes.

«Des dobermans sans palais» La finale de Top Chef a énervé

Mercredi soir, Jorick et Clotaire se sont affrontés avec deux menus très différents: le premier a joué la sécurité, le second l'originalité.

Top Chef, c'est fini. Ce mercredi soir, les deux finalistes Jorick et Clotaire ont été jugés par les quatre chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel. Mais plus important encore, leur menu a été dégusté par cent bénévoles de la Croix-Rouge. C'est eux qu'il fallait séduire pour être sûr de gagner.