Il s'est autoproclamé «roi de Suisse» et il a sa propre armée



Un château, une monnaie propre et 145 propriétés. Voilà la vie de Jonas Lauwiner, mieux connu sous le nom de «roi de Burgdorf».

Jonas Lauwiner a bouclé sa deuxième «croisade», comme il le dit lui-même. Début février, celui qui s'autoproclame roi a fait de trois terrains sans propriétaire de la région de Küssnacht dans le canton de Schwytz une partie de son «Empire Royal».

L'idée d'un royaume personnel a commencé à germer lors de son 20e anniversaire, lorsqu’il a reçu de son père un terrain en cadeau. C'est ainsi qu'est né l'Empire Lauwiner du roi et empereur Jonas Ier de Lauwiner.

Afin d'obtenir davantage de parcelles, Jonas Lauwiner a développé une technique. Il cherche uniquement des terrains sans propriétaire et les fait enregistrer à son nom au registre foncier. Tout cela de manière totalement légale.

«Je n'achète pas le terrain et je ne le confisque à personne. Je me contente d'enregistrer ma revendication au cadastre» Jonas Lauwiner, cité par Blick

Pour l’aider dans sa quête de nouvelles propriétés, le natif de Zoug dispose d'une équipe rémunérée de dix personnes. Au total, Jonas Lauwiner possède 145 terrains dans 9 cantons de Suisse.

Dans la vie de tous les jours, Jonas Lauwiner travaille à plein temps comme spécialiste en informatique:

«Même si je n'ai plus besoin d'argent, je trouve ça génial de mener une vie normale» Jonas Lauwiner

Jonas Lauwiner précise qu'il n'est pas officiellement reconnu comme roi et n'exerce aucune fonction politique, en Suisse, liée à son pseudo titre de noblesse. Il respecte les lois et paie ses impôts. De plus, il ajoute dans son interview avec Blick:

«Je suis le roi de la Suisse. On ne peut pas dire que je ne le suis pas. Car qui d'autre pourrait l'être? Personne n'a revendiqué ce titre, à part moi»

Notons tout de même qu'il a été élu au Conseil Municipal de Burgdorf dans le canton de Berne (Berthoud en français) en 2024:

Image: capture d'écran instagram

Un couronnement et une monnaie

En 2019, Lauwiner s’est fait couronner roi dans l’église de Nydegg à Berne. Il a loué l’église et la cérémonie a été menée par des amis et des acteurs. Le roi autoproclamé dispose même de sa propre armée, composée de gardes privés et de proches. Ensemble, ils réaliseraient divers exercices de sécurité sur ses terrains. Parfois, ces entraînements incluent l’utilisation de son véhicule blindé, un ancien char de l’ex-RDA.

Une photo du «couronnement» de Jonas 1er. Image: capture d'écran instagram

En avril 2024, Lauwiner a même conduit son véhicule blindé sur la place fédérale à Berne. Cependant, l’Office des Transports de Berne lui a refusé l’immatriculation du véhicule, le forçant à le mettre en garage.

Le «roi de Burgdorf» possède même un site internet pour son royaume. On y trouve, entre autres, tous les emplacements de ses «pays». De plus, on peut y voir le «drapeau de l'Empire Lauwiner» et écouter «l’hymne de l'Empire». Sur le site, on peut aussi admirer la monnaie, le «Empire Vellar», ainsi que la pièce limitée à 200 exemplaires.

La monnaie de «l'Empire Lauwiner». Image: site internet «the lauwiner empire»

On y trouve également un arbre généalogique de la famille royale Lauwiner et un document sur les ancêtres directs de la «famille royale».

Si l’on souhaite, on peut même devenir citoyen ou citoyenne de l'Empire Lauwiner. Selon le site, tant que le roi le permet, il est possible de visiter les pays de son empire. Toujours d'après le site, le «règne» de Jonas Lauwiner a commencé en avril 2017. (nib)

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich