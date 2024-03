Vidéo: watson

Ce chien valaisan est devenu une star

Odin est un berger suisse. Si des milliers de personnes l'adorent sur Instagram et TikTok, c'est pour une raison en particulier.

Des chiens très suivis sur les réseaux, c'est comme les influenceuses à Dubaï, il y en a à la pelle. Mais Odin a quelque chose en plus. Certes il est Valaisan et mignon, mais ça ne suffit pas dans la jungle d'Instagram et de TikTok. Ses maîtres Lenka et Hynek l'ont bien compris et ont donc trouvé un moyen original de le démarquer des autres toutous en le filmant avec ce qu'on appelle une caméra Insta360. Il s'agit d'une caméra embarquée qui donne l'impression d'avoir une perche invisible intégrée et qui, comme son nom l'indique, assemble les images dans une sphère à 360 degrés.

Vidéo: watson

Cette caméra, Odin la tient dans sa bouche et il nous emmène en balade sur ce qui semble être sa petite planète. Plus de 500 000 fans le suivent sur Instagram et TikTok et l'une de ses vidéos a atteint les 42 millions de vues sur TikTok. Le toutou a définitivement percé.

Odin a 3 ans et il n'est pas Valaisan pure souche (vous l'excuserez). Il vient de République tchèque. Il explore la Suisse et tout particulièrement son canton d'adoption, en été comme en hiver. Si vous êtes amateurs de montagne, allez visiter son compte Insta pour y découvrir (ou redécouvrir) des idées de promenades.

Voici Odin dans le charmant village de Grimentz, dans le Val d'Anniviers.

