Il se fait passer pour un chien et arrête des suspects

«The Changeling» sur Apple: un conte macabre sur la parentalité

Apple TV+ nous offre une série bien torchée et troublante. Sauf que la production aux accents surnaturels s'étire laborieusement dans sa première moitié.

Les livres, New York, les prémices d'un amour pur, la parentalité et... la sorcellerie. Le menu de The Changeling démarre son sortilège avec différentes ficelles, de multiples strates temporelles et le vertige du surnaturel. Adaptée du bouquin éponyme de Victor LaValle, publié en 2017, la série est un condensé de flashbacks où se niche une psychose stagnante dans une ville de New York bourdonnante.