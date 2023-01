Vidéo: watson

Le plus grand mystère de «Titanic» enfin résolu

Titanic est sorti il y a 25 ans et depuis un quart de siècle cette question est toujours une source de débat. James Cameron répond enfin dans un documentaire en recréant la scène pour l'occasion. La science a parlé.

Il y a deux choses qui accompagnent tout visionnage du film Titanic, et ce depuis 25 ans: s'exclamer lorsqu’un des malheureux passagers rebondit sur l'hélice en chutant et ne pas accepter que Jack ne soit pas sur la porte avec Rose, ce qui lui aurait permis de survivre et de nous offrir une fin heureuse.

A l'occasion de l'anniversaire du film qui ressort en salle le 10 février, National geographic a produit un documentaire intitulé Titanic: 25 ans après avec James Cameron qui sera disponible sur Disney+ le 5 février. Dans celui-ci, le réalisateur a reproduit la scène en piscine avec des professionnels pour faire taire une fois pour toutes ses détracteurs. La science est formelle: Jack serait certainement mort d'hypothermie, même s’il était monté sur la porte.

«Nous avons donc fait exactement ce qu’ils ont fait dans le film, sauf que nous avons doublé le temps pour chaque étape parce que notre eau n’était pas aussi froide» James Cameron national geographic

Sous l’œil du réalisateur, les professionnels ont reproduit en détail les moindres faits et gestes des personnages après le naufrage du paquebot, lorsqu'ils utilisent une porte comme radeau. Les faux Jack et Rose, vêtus comme dans le film, sont immergés dans une piscine d’eau glacée. «Aller dans une eau à -2 degrés, ça vous coupe le souffle… Le rythme cardiaque accélère, les vaisseaux sanguins se resserrent, la tension artérielle monte immédiatement» explique un expert qui détaille les effets d’une hydrocution, un malaise vagal provoqué par un choc thermique.

«Plus votre cœur bat vite, plus le sang refroidi venant de vos bras et de vos jambes arrive rapidement à votre cœur et fait baisser votre température» James Cameron

La scène est reproduite dans son exactitude: dans les minutes qui ont suivi le naufrage du paquebot, Rose manque de se noyer lorsqu'un des passagers se sert d'elle comme bouée, avant d'être sauvé par Jack qui le frappe.

Arrive enfin le moment tant attendu où les deux professionnels se hissent sur le radeau. La planche s’enfonce dans l’eau, contrairement au film où il flotte, gardant Kate Winslet presque au sec. Celui qui joue Jack, plus lourd que Rose, est à moitié immergé dans l’eau glacée. «Ce que nous avons vu, c’est qu’il est monté dessus et il a immédiatement commencé à avoir des frissons, des tremblements très forts», observe James Cameron. L’extrait s’arrête là, mais on peut facilement deviner le destin funeste des deux personnages s'ils avaient tous deux été immergés. En effet, l'eau froide abaisse la chaleur corporelle 25 fois plus rapidement que l'air.

Il y avait donc de la place pour deux au détriment des chances de survie. C'est donc le sacrifice de Jack qui a permis à Rose de s'en sortir et de «ne jamais abandonner», comme elle le lui a promis en faisant pleurer les spectateurs du monde entier.

Alors, convaincu? Non? Le débat est ouvert dans les commentaires!

