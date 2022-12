«Superman»: un changement de taille dans le prochain film a été annoncé

Après avoir déclaré publiquement reprendre le rôle de Clark Kent qu'il tient depuis près d'une décennie, Henry Cavill est revenu jeudi sur ses propos.

Second coup de massue pour les fans d'Henry Cavill. Après avoir annoncé, fin octobre, ne plus interpréter le très populaire Geralt dans The Witcher, l'acteur britannique abandonne désormais un autre rôle phare, celui du Superman Clark Kent. Il a révélé la nouvelle sur son compte Instagram jeudi, avouant que celle-ci n'était «pas des plus faciles» à prendre, mais que c'était «la vie».

Henry Cavill avait, au départ, confirmé reprendre la cape de Superman pour le prochain film. Image: dr

«Je ne reviendrai finalement pas en tant que Superman. [...] la nouvelle n'est pas des plus faciles, mais c'est la vie» Henry Cavill, acteur principal de Superman. instagram

capture d'écran instagram

Si l'on en croit ses dires, Henry Cavill a appris la nouvelle après une discussion avec le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran. D'après CNN, la décision a été prise par Warner Bros, alors que l'acteur britannique avait, en amont, confirmé auprès du public reprendre la cape de Superman pour le prochain film. L'acteur de 39 ans avait d'ailleurs fait une apparition en tant que tel lors du dernier film de D.C, Black Adams avec Dwayne Johnson en octobre dernier.

Le nouveau Superman qui sera non seulement réalisé, mais pour la première fois également écrit par Gunn, prendra donc une direction différente, peut-on lire dans The Hollywood Reporter. Il devrait notamment se concentrer sur les jeunes années du superhéros. Henry Cavill jouait le rôle de Clark Kent depuis 2013, dans Man of Steel. Son remplaçant n'a pas été annoncé. (mndl)