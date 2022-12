Il se pourrait bien que ce soit au tour d'Aaron Taylor-Johnson de rouler en Aston Martin. Image: EPA

Cette star se rapproche de plus en plus du rôle de James Bond

Pour jouer 007, il y a plusieurs favoris. Mais le rôle d'agent secret semble se préciser pour l'un d'entre eux.

En 2021, Daniel Craig a brillé sur les écrans en tant que James Bond pour la dernière fois. En 2019, l'acteur alors âgé de 54 ans avait déjà annoncé qu'il ne se glisserait plus dans le rôle de l'agent secret.

Depuis, les spéculations vont bon train. Chacun essaie de deviner quel acteur pourrait incarner au mieux 007. Récemment cependant, Aaron Taylor-Johnson était considéré comme un grand favori. C'est du moins ce qu'affirme The Sun.

Aaron Taylor-Johnson a 32 ans. Daniel Craig avait 38 ans quand il a joué dans son premier Jambes Bond. Image: Shutterstock

Le média britannique affirme que l'acteur de 32 ans se rapproche de plus en plus du rôle. Aaron Taylor-Johnson se serait déjà tenu devant la caméra pour la légendaire scène du canon de pistolet. Dans cette séquence que l'on peut voir dans presque tous les films de James Bond, l'agent secret tire en direction du téléspectateur, faisant couler du sang sur l'écran.

Cela rapprocherait la star «d'un pas de plus vers la signature du contrat». Si c'est le cas, on verrait donc Taylor-Johnson comme le nouveau visage de la longue série de James Bond en mars 2023 dans un trailer pour annoncer la suite.

Aaron Taylor-Johnson a joué aux côtés de Brad Pitt dans Bullet Train. Image: AP Sony Pictures

L'acteur britannique est connu pour ses rôles dans les films Bullet Train, The King's Man: The Beginning, Tenet, Avengers: Age of Ultron ou la série Kick-Ass. Selon une source du Sun, Aaron Taylor-Johnson aurait conquis les producteurs de James Bond «avec son mélange unique d'intensité dramatique et sa liste impressionnante de films d'action.»

Aaron Taylor-Johnson a joué Pietro Maximoff dans Avengers: Age of Ultron, le jumeau de Wanda Maximoff. Image: AP Disney/Marvel

Forte concurrence pour Aaron Taylor-Johnson

Dans la lutte pour le rôle de James Bond, l'acteur aurait une concurrence bien connue. La rumeur veut que Tom Hardy, James Norton et Idris Elba soient ou étaient en lice. Henry Cavill et Regé Jean-Page sont également mentionnés à maintes reprises lorsqu'il s'agit de savoir qui pourrait jouer 007 dans les prochains films.

Plus récemment, lors d'un événement marquant le 60e anniversaire du premier film 007, le producteur Michael G. Wilson a exclu qu'un jeune acteur assume le rôle emblématique. Il a mis fin aux spéculations selon lesquelles le prochain volet raconterait l'histoire du développement de James Bond.

La collègue de Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, avait auparavant annoncé qu'elle voulait «réinventer» l'agent. Le tournage du nouveau 007 ne commencera probablement pas avant deux ans.

