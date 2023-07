Ces 11 scènes de film n'étaient pas prévues comme ça

Pendant le tournage d'un long métrage, chaque scène est généralement filmée plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit parfait. Mais de temps en temps, des acteurs et des actrices improvisent des lignes qui n'étaient pas dans le scénario. Et parfois, ces scènes sont tellement bonnes que les réalisateurs les gardent.

Zoolander

Après que J.P. Prewitt ait répondu à la question «Mais pourquoi des mannequins masculins?», Ben Stiller repose exactement la même question. En fait, l'acteur a oublié sa ligne et au lieu de s'interrompre, il s'est répété, rendant la scène caucasse.

Titanic

Dans la scène «Dessine-moi comme l'une de tes filles françaises», Leonardo DiCaprio a confondu le lit avec le sofa et s'est corrigé, ce qui a ajouté au charme de Jack, donnant une véritable impression de gêne. Le réalisateur James Cameron a choisi de garder la scène telle quelle et il a eu raison.

Scream

Billy frappe accidentellement Stu avec le téléphone dans Scream. Ce n'était pas prévu, mais Stu est resté dans son personnage et a répondu: «Putain, tu m'as frappé avec le téléphone, connard!».

Mrs. Doubtfire

Il faisait tellement chaud sous les lumières du plateau que le «masque de beauté maison» de Robin Williams a commencé à fondre dans le café. Le réalisateur Chris Columbus a déclaré que cette scène impromptue était si drôle qu'ils ont décidé de continuer à filmer. Elle s'est avérée être l'une des plus drôles de tout le film.

Princesse malgré elle

Dans le film Disney, Mia et Lilly grimpent sur les tribunes d'un stade de basket, puis Mia tombe. Ce n'était pas prévu . Les bancs étaient détrempés et Anne Hathaway a glissé en mettant son pied, la faisant tomber et plus tard éclater de rire.

Friends

Dans l'épisode où Chandler sort avec le patron de Rachel, il est menotté à une chaise. Rachel le libère, mais met ensuite les menottes sur un tiroir. Ce qui n'était pas dans le scénario, c'était que Chandler se frappe la tête avec le tiroir en essayant de se libérer.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix

Selon ses co-stars et le réalisateur David Yates, Rupert Grint (Ron) s'est souvent retrouvé à rire dans des scènes sérieuses. Comme quand Harry, Hermione et Ron parlent du baiser entre Harry et Cho et que tous les trois éclatèrent de rire.

The Office

Rainn Wilson et John Krasinski se sont entrainés pour la scène du ballon trois fois et ont filmé la scène treize fois au total. A chaque fois, l'air s'échappait lentement, comme prévu. Lorsque Jim a percé un trou dans la balle avec les ciseaux pour la quatorzième fois, celle-ci a soudainement éclaté.

Clueless

Alicia Silverstone ne savait pas qu'elle prononçait mal «Haïtiens» dans Clueless. La réalisatrice Amy Heckerling n'a pas voulu la corriger, car elle s'est dit que ça correspondait complètement à son personnage: «Lorsque vous êtes absolument certain de faire quelque chose de juste, vous vous comportez d'une manière qui ne peut être reproduite si vous savez que vous faites faux.»

Django Unchained

Leonardo DiCaprio s'est coupé la main sur un morceau de verre dans Django Unchained, mais il a continué à jouer, même s'il saignait. Pour cette performance, les gens sur le plateau l'ont applaudi à l'unisson à la fin de la scène.

Passengers

Embrasser quelqu'un en combinaison spatiale? Pas si facile. Jennifer Lawrence et Chris Pratt l'ont découvert sur le tournage de Passengers. L'actrice a déclaré à USA Today: «Nos têtes ne pouvaient pas se toucher. Nous en avons ri et nous l'avons ensuite incorporé dans le film.»

