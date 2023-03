Vous aussi vous faites partie des gens qui ont peur de télécharger des films et séries en streaming gratuit? dr/watson

Voici le top 10 des films et séries regardés illégalement

Sur les sites de piratage, on trouve gratuitement toutes les séries et tous les films sans pour autant avoir besoin de s'abonner à des services de streaming. Voici les films et séries qui ont été regardés le plus illégalement l'année dernière.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Netflix, Disney Plus, My Canal, Apple TV+, Amazon Prime Video... il y a désormais plus de services de streaming que vous ne pouvez avoir d'abonnements. A côté de ça, il existe des sites de piratage où on retrouve tout ce contenu gratuitement. Et contrairement à de nombreux autres pays, regarder et télécharger des films et séries sur de tels portails n'est pas punissable en Suisse tant que le contenu n'est pas redistribué.

La société de recherche Muso spécialisée dans le piratage a analysé le contenu téléchargé sur des sites de piratage et fourni des informations sur les films et séries les plus consommés illégalement.

Comment consommez-vous les films et séries? Je suis abonné à un ou plusieurs services de streaming et je vais régulièrement au cinéma. Je regarde des films et séries sur un site illégal. J'attends que ça passe à la télévision. Je suis cette personne qui squatte le compte Netflix d'un ami. Regarder des films et séries? Pfff! Moi je lis des livres!

Top 10 des films regardés illégalement

En 2022, les films ayant eu le plus de succès au box-office sont Top Gun: Maverick et Avatar: La voie de l'eau. Or, sur la liste des 10 films les plus regardés illégalement de l'année écoulée (période de mesure: février 2022 à février 2023), ces deux longs-métrages n'apparaissent que dans la moitié inférieure ou pas du tout.

Dans le monde

Spider-Man: No Way Home The Batman Doctor Strange in the Multiverse of Madness Thor: Love and Thunder Black Adam Uncharted Eternals Top Gun: Maverick Jurassic World Dominion Encanto

Le film le plus regardé en Suisse: The Batman avec Robert Pattinson. image: WARNER BROS.

En Suisse

The Batman Spider-Man: No Way Home Thor: Love and Thunder Black Adam Doctor Strange in the Multiverse of Madness Top Gun: Maverick Uncharted Bullet Train Avatar: The Way of Water Black Panther: Wakanda Forever

Top 10 des séries regardées illégalement

Au cours de la même période, House of the Dragon a pris la première place du classement, non seulement dans le monde, mais aussi en Suisse. Une série dont l'épisode final a fait planter le service de streaming HBO Max. Et la série The Last of Us, qui n'est sortie qu'en février sur HBO Max, est déjà entrée dans le top 10. La raison principale (après le fait que ce sont des séries de qualité) c'est que HBO Max n'est pas disponible en Suisse.

Dans le monde

House of the Dragon Chainsaw Man Running Man Rick and Morty Moon Knight Bleach The Eminence in Shadow The Lord of the Rings: The Rings of Power SPY x FAMILY The Rising of the Shield Hero

House of the Dragon a dominé le streaming illégal en Suisse et dans le monde. image: hbo

En Suisse

House of the Dragon The Lord of the Rings: The Rings of Power The Walking Dead Chainsaw Man Obi-Wan Kenobi Halo Moon Knight Rick and Morty The Last of Us Star Wars: Andor

Le média américain spécialisé en films et séries Variety explique qu'aucune série Netflix ne figure sur cette liste. La raison principale c'est que les gens «piratent» Netflix en partageant leur mot de passe, pas en téléchargeant.

A Hollywood, les avis divergent quant à la consommation illégale de films. L'actrice Helen Mirren, par exemple, a déclaré que «le piratage détruira l'industrie cinématographique et le cinéma en tant que forme d'art». D'autres cinéastes sont convaincus qu'il s'agit d'une publicité gratuite pour leurs films et n'y voient aucun problème.

Pour finir cet article, je me permets de vous remettre cette pub incroyable des années 2000 qui passait au cinéma et qui nous faisait très très peur. N'oubliez pas, le piratage... C'EST DU VOL.

Plus d'articles sur les films et séries:

Les coulisses du tournage des Avengers 1 / 22 Les coulisses du tournage des Avengers source: reddit

Géniale ou chiante? «House of the Dragon» divise la rédaction de watson