Ces 13 faits dans des livres n'ont jamais été adaptés au cinéma

Ces 13 faits controversés dans des livres n'ont pas été adaptés au cinéma

C'est connu, les films ne sont jamais aussi précis que les romans sur lesquels ils sont basés. Certains passages controversés n'ont même jamais été portés à l'écran. Forrest Gump, Hunger Games... La liste est longue.

Dans le livre Forrest Gump, le personnage principal fume du cannabis – une scène qui a été complètement supprimée du film. Et ce n'est pas le seul exemple. Voici 13 scènes controversées ou même violentes qui n'ont pas été retenues pour l'adaptation au cinéma.

Forrest Gump

image: United International Pictures

Dans le livre, sorti huit ans avant le film, Forrest fume de l'herbe, vole dans l'espace avec un orang-outan et fait un atterrissage forcé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il apprend à jouer aux échecs. Il devient également lutteur professionnel surnommé «The Dunce», joue de l'harmonica dans un groupe avec Jenny et est arrêté pour avoir jeté sa médaille de guerre. Rien de tout ça n'a été montré dans le film.

Gatsby le magnifique

image: warner bros.

Dans le chef-d'oeuvre de Fitzgerald, le père de Gatsby se présente à ses funérailles. Dans le film, seul Nick est présent. La scène du livre donne un aperçu de qui était vraiment Gatsby. Pas le légendaire Gatsby, mais un homme simple qui voulait plus de la vie.

Harry Potter et la Coupe de feu

image: warner bros.

Hermione fonde l'Union pour les droits des elfes dans le livre Harry Potter et la Coupe de feu lorsqu'elle apprend dans quelles conditions les elfes de maison travaillent à Poudlard. Le personnage campé par Emma Watson est surtout attristé par le mauvais traitement infligé à Winky, un elfe, lors de la Coupe du Monde de Quidditch, explique ce site spécialisé dans la franchise Harry Potter.

Toute cette intrigue n'a pas été reprise dans les films.

The Hunger Games

image: Studiocanal

Dans le livre comme dans le premier film The Hunger Games, Peeta se blesse à la jambe. Dans le film, il guérit, alors que dans le bouquin, sa jambe doit être amputée. Le Capitole envoie une prothèse qui joue ensuite un rôle dans la suite dans Hunger Games, L'Embrasement. Dans le métrage, une scène entière a également été coupée, dans laquelle il est suggéré que le Capitole utilise les cadavres d'enfants pour créer ses terribles chiens mutants.

Ma vie pour la tienne

(Attention : spoilers sur la fin du film ou du livre!)

image: warner bros.

Dans Ma vie pour la tienne, Anna doit donner son rein pour que sa sœur puisse survivre. Dans le film, Anna affronte ses parents en justice afin de pouvoir prendre ses propres décisions concernant son corps à l'avenir. Dans le film, Anna survit et Kate meurt. Dans le livre, Anna périt dans un accident de voiture et Kate survit grâce au don de rein d'Anna.

Orange mécanique

image: warner bros.

Dans le film Orange mécanique, Alex a des relations sexuelles consenties avec deux femmes. Cette scène n'a pas été coupée, mais modifiée de manière à ce qu'elle ne pose plus de problème. En effet, dans le livre d'Anthony Burgess, les femmes sont en fait de jeunes filles de dix ans qui font l'école buissonnière.

Jurassic Park

image: United International Pictures

Une scène du livre Jurassic Park (oui, il y a eu un livre avant le film) qui n'a pas été retenue dans le long-métrage, se déroule dès le début: le Costa Rica est frappé par une série d'attaques mystérieuses de lézards. Il s'agit en fait de dinosaures qui se sont échappés de Jurassic Park. Une version modifiée est apparue dans Le Monde perdu: Jurassic Park dans lequel on voit une infirmière se rendre dans une chambre d'enfant et voit trois petits dinosaures attaquer et déchiqueter un enfant.

Stardust, le mystère de l'étoile

image: universal pictures

Le livre Stardust, écrit par Neil Gaiman, est plus violent que l'adaptation cinématographique du même nom. Dans les deux versions, une licorne meurt – dans le film, la mort est rapide et provoquée par un souffle de flamme magique. Dans le livre, en revanche, la reine des sorcières poignarde la licorne dans l'œil et le cerveau avec un poignard, après que celle-ci a empalé la sorcière avec sa corne. Ensuite, la sorcière décapite la licorne, crache dans la gueule de l'animal mort et transforme le corps sans vie en zombie.

Avant toi



image: warner bros.

Dans Avant toi, Emilia Clarke joue le rôle de Louisa, une jeune fille pétillante et joyeuse qui aime s'habiller en couleur. Ceux qui ont lu le livre savent qu'il y a une face nettement plus sombre derrière cette jovialité. Pendant sa scolarité, elle a été victime d'abus sexuels – un fait qu'elle garde secret. Dans le livre, cet incident est un point critique de l'intrigue, utilisé pour expliquer le caractère et le style vestimentaire de Louisa. Dans le film, cet aspect est passé sous silence.

La face cachée de Margo

image: 20th century fox

Après la publication du livre La face cachée de Margo par John Green, mais avant la sortie du film (2015), le documentaire Blackfish (2013) a été publié. Celui-ci montre comment les orques sont traitées en captivité. Raison pour laquelle la scène où Margo s'introduit dans SeaWorld a été supprimée de l'adaptation au cinéma. «Je pense que c'est un peu moins drôle d'aller à SeaWorld maintenant», a expliqué le producteur Wyck Godfrey à The Hollywood Reporter, pour justifier ce choix.

Pinocchio

image: disney

Dans le livre de Carlo Collodi, Pinocchio tue le grillon. Dans les films, le grillon s'appelle Jiminy et il est bien vivant.

«Peut-être voulait-il viser à côté; mais le marteau venait de s'abattre sur la tête du petit animal. Le petit foyer de Lispel gazouilla encore un instant: kri-kri-kri, puis son dernier souffle s'éteignit et il resta accroché au mur comme une mouche tâtonnante.» Pinocchio

La Route

image: Senator Film

Dans ce livre d'apocalypse, un bébé est grillé sur le feu. La scène a bien été filmée, mais elle n'a pas passé le cap de la postproduction. Elle n'a pas été retenue dans la version finale.

