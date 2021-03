Divertissement

Cinéma

5 films qui mettent en scène des objets tueurs



Un yogourt, un pneu, un jeans… ces dangereux psychopathes au cinéma

Image: UFO/The Horror Collective

Mais pourquoi sont-ils méchants? Mais pourquoi pas. Voici cinq films dans lesquels les objets sont des tueurs sans pitié.

Slaxx , aka le slim tueur (2020)

Un jeans possédé (par qui? par quoi? on ne sait pas) se met à attaquer les employés d’une boutique de vêtements. Je vous jure que c’est ça le pitch (dans ta poche). Pour info, il n’est pas si mal noté sur IMDB: 5,6/10, ça pourrait être pire.

Rubber , aka le pneu tueur (2010)

Un pneu très dangereux tue des gens en plein désert californien. Contrairement au jeans, le pneu a un pouvoir psychokinétique (comme les jedis) et fait éclater la tête de ses victimes. Je précise que c’est Quentin Dupieux, aka Mr. Oizo, qui est le réalisateur, à qui on doit notamment les films Réalité et Le Daim. Il est noté 5,8/10 sur IMDB, c’est sous-côté.

The Stuff , aka le yogourt tueur (1985)

Une substance ressemblant à une délicieuse crème glacée est découverte dans une mine. Elle va être commercialisée comme le nouveau dessert sensation aux Etats-Unis. Sauf que cette délicieuse friandise transforme ses consommateurs en zombies. Il est noté 5,9/10 sur IMDB. Avec les nanars, on a de la peine à passer la barre du 6.

The Gingerdead Man , aka le pain d'épice tueur (2005)

Prenez de la farine, de l’eau, du miel, une grosse cuillère de second degré et une pincée d’Actors-Studio, vous obtenez The Gingerdead Man. A la fois maléfique et adorable, cette pâtisserie incarnée par Gary Busey est possédée par l'âme d'un tueur condamné à mort. Ce véritable monstre biscuité veut se venger de la fille qui a envoyé le tueur sur la chaise électrique. Malgré un pitch prometteur, il est mal noté sur IMD (enfin par rapport aux autres): 3,4/10.

The lift , aka l'ascenseur tueur (1983)

Pour le coup, on part sur un film d'horreur (mon Dieu, je parle comme dans Top Chef). Dans un immeuble résidentiel, l'un des ascenseurs devient fou et décide de se venger de tous les claustrophobes en sueur qui lui ont rendu la vie pénible. Même s'il a considérablement vieilli, ce long-métrage obtient la très honorable note de 6,2/10 sur IMDB.

Bonus: One-Eyed Monster , aka le pénis tueur (2008)

Ce film n'a pas vraiment sa place dans cette liste, car une verge n'est pas un objet, mais l'histoire est tellement couillue qu'on a jugé bon de vous en parler ici (l'occasion ne se présentera peut-être plus). Le pénis d'un acteur porno est possédé par un alien assoiffé de sexe. Il se détache, prend vie et tue des gens. Un film dont il suffit de regarder la bande-annonce pour se faire plaisir mais qui obtient un timide 4,2/10 sur IMDB.

