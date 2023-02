«I am Groot!» marvel

«Les gardiens de la Galaxie» reviennent et il y a un petit nouveau (woof!)

La bande-annonce des Gardiens de la Galaxie volume 3 a été dévoilée lors du Super Bowl ce dimanche. On retrouve Star Lord et toute son équipe.

Il est temps de se repasser la playlist de Star Lord (sur Walkman si vous êtes puriste). Les attentes sont énormes, car Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 est le dernier volet de la trilogie Marvel.

Surtout que l'épisode spécial Noël sorti sur Disney+ en décembre avait déçu pour son manque d'humour.

Star Lord (Chris Patt) est donc de retour avec son équipe pour une dernière mission. La bande-annonce a été dévoilée à la télévision lors du Super Bowl en même temps que d'autres trailers de blockbusters comme The Flash.

Vous trépignez, je sais, voici la bande-annonce:

D'après les premières images et les premières paroles de Chris Pratt dans la bande-annonce, sa bien-aimée Gamora est de retour: «Je suis Star-Lord. J'ai formé les Gardiens. J'ai rencontré une fille, je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Mais elle est revenue...»

Mais Gamora n'a aucun souvenir de son histoire romantique avec Peter Quill, aka, Star-Lord. Elle a été tuée dans Avengers: Infinity War puis ramenée dans une version différente d'elle-même provenant d'une autre ligne temporelle dans Avengers: Endgame.

«Et elle est revenue en tant que total conne» Peter Quill qui n'est pas très gentil avec sa petite amie Gamora.

La bande-annonce présente également des scènes où les Gardiens combattent Adam Warlock, l'un des méchants du film joué par Will Poulter. Il semblerait également que ce troisième volet revienne sur des événements du passé, notamment celui de Rocket (Bradley Cooper), le raton laveur obsédé d'armes à feu.

Il y a également un nouveau personnage de l'univers Marvel qui apparait dans le volume 3: le chien de l'espace Cosmo (Maria Bakalova). Il a fait ses débuts dans Les Gardiens de la Galaxie, Holiday Special et est déjà un membre du MCU très apprécié des fans.

Il est si chou! marvel

La bande-son promet à nouveau d'être axée sur des tubes des années 1970-1980 (l'enfance de Peter Quill), pour le plus grand bonheur des nostalgiques. D'ailleurs, dans la bande-annonce, on peut entendre la chanson «Since You Been Gone» de Rainbow... magique.

Les Gardiens de la galaxie Vol.3 sortira au cinéma le 3 mai en Suisse.

