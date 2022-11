u A l'approche de Noël, les amis de Peter Quill, Drax et Mantis, veulent lui remonter le moral en lui offrant le meilleur des cadeaux.

«Les Gardiens de la Galaxie» spécial Noël: c'est chou mais c'est pas drôle

Disponible sur Disney+ depuis le 25 novembre, ce téléfilm devait être un cadeau de fin d'année pour les fans des Gardiens de la Galaxie. Malheureusement, ce conte de Noël manque d'humour et nous laisse sur notre faim.

Suite à la mort de son amoureuse Gamora, Peter Quill (Chris Pratt) est super glauque. A l'approche de Noël, ses amis Drax et Mantis veulent lui remonter le moral en lui offrant le meilleur des cadeaux. Ils savent que Peter est fan d'un certain Kevin Bacon vivant sur Terre, à Los Angeles. Le duo décide donc de se rendre sur la planète bleue pour kidnapper l'acteur qu'il pense être un héros et l'offrir à Peter, comme s'il s'agissait d'un objet.

Ne vous attendez pas à un film de 1 heure 30. The Guardians Of The Galaxy Holiday Special est un téléfilm qui ne dure que 40 minutes et il ne se passe pratiquement rien. Dès les cinq premières minutes, on a droit à une chanson de Noël. Le genre de parti pris qui peut faire fuir la moitié de la population. Alors oui, c'est un conte, mais on découvrira plus tard qu'il y aura une autre chanson, cette fois-ci chantée par Kevin Bacon. On dirait que James Gunn, qui a également réalisé les Gardiens de la Galaxie vol.1 et 2, a essayé de gratter du temps pour éviter d'imaginer une histoire. Auprès de ETonline, il a dit qu'il espérait que cette chanson deviendrait un incontournable de Noël. Pas sûr.

«Cette chanson, espérons-le, deviendra un incontournable de Noël, que nous entendrons chaque année pour le reste de notre vie» Le réalisateur James Gunn pour ETonline

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Sur le principe, l'idée de mélanger fiction et réalité en kidnappant Kevin Bacon jouant son propre rôle est bonne. C'est méta, comme disent les gens cool. L'acteur, au même titre que Keanu Reeves, est une star respectée et appréciée du grand public. Mais aussi sympathique soit-il, il surjoue la plupart du temps.

Autre déception: imaginer les Gardiens de la Galaxie aller sur Terre rencontrer Kevin Bacon et être confrontés aux festivités de fin d'année des humains promettait sur le papier des scènes cocasses. Mais pourquoi n'envoyer que Drax et Mantis? Pourquoi Groot, Rocket et Nebula ne font pas partie du voyage? La dynamique de ces personnages est plus efficace quand ils sont tous ensemble.

L'une des affiches du téléfilm. disney+

Dans l'ensemble, c'est un peu trop gnangnan pour être rigolo. Ce n'est pas le genre de téléfilm qu'on a envie de se remettre chaque année (contrairement à Die Hard). En plus, on dirait que ça a été fait à la va-vite. Ok, le budget n'est pas le même que pour les longs-métrages, mais ça reste Marvel, ils peuvent se le permettre.

Pour les fans de la saga, il faudra encore patienter un peu. La sortie des Gardiens de la Galaxie vol.3 est prévue pour 2023, mais aucune date n'a encore été communiquée.

Notre avis sur les autres téléfilms de Noël

Voici 18 idées de bonshommes de neige 1 / 19 Voici 18 idées de bonshommes de neige source: imgur

Gros débat de société chez watson: