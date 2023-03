Il incruste son père clandestinement dans des films et c'est génial

Matt Bonito et son père Dom Bonito ont une relation particulièrement bonne. Comment on le sait? Parce qu'on est allé sur son compte Instagram et qu'il est écrit dans sa description ceci:

On a testé «Sons of the Forest» et voici ce qu’on en a pensé

Sortie le 23 février, Sons of the Forest se veut être une suite du premier jeu vidéo, The Forest. On a testé, voici notre avis.

Après un premier épisode sorti en Alpha en mai 2014, Sons of The Forest (SOTF) a la lourde tâche de succéder à un ténor du jeu d’horreur et de survie. Annoncé en 2019, Sons of The Forest est désormais disponible en Early Access sur PC. Les développeurs annoncent avoir besoin de six à huit mois pour peaufiner le jeu. Ceci afin de rendre la copie «parfaite».