Ce que l'on retient de la bande-annonce de «Barbie»

C'est l'effervescence dans le 7e art. Gosling et Robbie sont les stars du film Barbie. La bande-annonce vient d'être dévoilée.

La nouvelle bande-annonce de Barbie vient d'être dévoilée et elle a de quoi mettre l'eau à la bouche. Greta Gerwig (nommée aux Oscars) à la réalisation et Noah Baumbach (aussi nommé aux Oscars) au scénario, Ryan Gosling et Margot Robbie dans les premiers rôles, sans oublier la suite du casting (très fourni) qui compte Emma Mackey, Will Ferrell, America Ferrera et même la chanteuse Dua Lipa... une belle brochette dans le monde rêvé (ou pas) de la poupée blonde.

Margot Robbie avait déclaré en 2020, au Hollywood Reporter: «Notre objectif, c’est que peu importe ce à quoi vous pensez, nous vous offrirons quelque chose de complètement différent. Le truc auquel vous ne vous attendiez pas.»

L'équipe du film s'est empressée de dévoiler les contours de l'histoire:

«A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.»

La presse spécialisée évoque la création d'un monde parallèle, d'un métrage à l'image d'un Truman Show, avec un Jim Carrey étincelant dans le rôle principal.

Un film qui étonnera sûrement le grand public et qui sera dans les salles le 19 juillet. Patience. (svp)

La bande-annonce à voir ici:

